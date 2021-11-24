الحكومة البريطانية تحض رعاياها على مغادرة إثيوبيا فورا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 04:43 مساء
مسلحون من قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا. (الإنترنت)

حضَّت بريطانيا، الأربعاء، رعاياها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن بسبب مخاطر اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا.

وجاء في بيان لوزيرة أفريقيا فيكي فورد «أحض كل الرعايا البريطانيين، أيًا كانت ظروفهم، على المغادرة في حين لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة و(المطار) مفتوحًا»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الأمم المتحدة إجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا التي تشهد حربًا، حسبما جاء في وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» الثلاثاء، مع إعلان «متمردي تيغراي» أنهم يواصلون تقدمهم نحو أديس أبابا.

تنظيم عملية الإجلاء
وطلبت تعليمات أمنية داخلية للأمم المتحدة من الهيئة أن «تنظم عملية الإجلاء وتحرص على أن يغادر جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم بذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2021»، بحسب «فرانس برس».

كما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربًا في وقت أعلن متمردو تيغراي أنهم باتوا على مسافة 200 كيلومتر برًا عن العاصمة أديس أبابا.  وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين «جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميًا لمغادرة البلد في أقرب وقت»، بحسب «فرانس برس».

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