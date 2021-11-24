ضبط 10 أطنان كوكايين في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 02:07 مساء
لقطة جوية لقاطفي كوكا في بلدة إل باتيا في مقاطعة كاوكا الكولومبية، 5 مايو 2021. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الكولومبية، الثلاثاء، ضبط عشرة أطنان من الكوكايين في مختبرين سريين في جنوب غرب البلاد يمتلكهما «جيش التحرير الوطني»، الميليشيا المتمرّدة الوحيدة التي ما زالت نشطة في كولومبيا منذ وقّعت بوغوتا اتفاق سلام مع حركة «فارك» في العام 2016.

وقال وزير الدفاع، دييغو مولانو، في تصريح للصحفيين إنّ هذه «أضخم كمية من الكوكايين ضبطت» هذا العام، وأضاف أنّ هذه الكمية القياسية عُثر عليها في مختبرين تابعين لـ«جيش التحرير الوطني» في قرية ببلدية سامانيغو في مقاطعة نارينو (على الحدود مع الإكوادور)، مشيرًا إلى أنّها ضبطت بفضل عملية مشتركة نفّذتها وحدات من الجيش والشرطة وسلاح الطيران.

وشدّد وزير الدفاع على أنّ «عشرة أطنان تعني أنّ أكثر من 300 مليون دولار كان من الممكن أن يستولي عليها جيش التحرير الوطني، الجماعة المسلحة التي كانت تسيطر على هذين المختبرين».

من جهتها، أعلنت النيابة العامة أن المخدرات كانت معدّة للتصدير إلى أميركا الوسطى، أحد أكثر الطرق المستخدمة للتهريب إلى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للكوكايين الكولومبي في العالم.

وبعد نصف قرن من الحرب المستمرّة ضدّ مهرّبي المخدرات ورّغم حصولها على دعم كبير من الولايات المتحدة لمكافحة هذه الآفة، لا تزال كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم.

وفي 2020، غطّت محاصيل أوراق الكوكا التي تستخدم لإنتاج هذا المخدّر ما يقرب من 143 ألف هكتار من الأراضي في كولومبيا، في حين بلغ إنتاج البلاد من الكوكايين ما يقرب من 1228 طنًّا.

وجيش التحرير الوطني هو الميليشيا الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في العام 2016. لكنّ مئات من المنشقّين عن فارك يواصلون القتال في عدد من مناطق البلاد ويمارسون في الوقت نفسه أعمالًا غير قانونية تشمل إضافة إلى الاتجار بالمخدرات، استغلال المناجم بطريقة غير قانونية والابتزاز، وفقًا للجيش الكولومبي.

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