حمدوك يوقف قرارات الفصل والتعيين منذ احتجازه

محامون سودانيون أمام محكمة السودان العليا في العاصمة الخرطوم، 23 نوفمر 2021. (أ ف ب)

أمر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الذي استعاد منصبه بـ«الإيقاف الفوري» لقرارات العزل والتعيين، وأشار، الأربعاء، إلى «مراجعة» جميع التعيينات التي أُعلنت أثناء احتجازه في أعقاب «انقلاب» 25 أكتوبر.

في ذلك اليوم، حل قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، جميع مؤسسات الدولة، وفي الأسابيع التالية أعلن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة وعديد المسؤولين في مختلف الولايات.إضافة إلى ذلك أعفى مسؤول كبير شغل منصب وزير الخارجية بحكم الأمر الواقع من مناصبهم السفراء الذين عارضوا «الانقلاب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن حمدوك أصدر «توجيهًا بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكل الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجّه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي جرت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة».

لم يشكل حمدوك حكومته بعد منذ إعادة تنصيبه، الأحد، بموجب اتفاق «مثير للجدل» مع البرهان.ورغم استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات؛ فإن الاقتصادي السابق للأمم المتحدة الذي يمثل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان يتعرض لـ«انتقادات شديدة».

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فقد استقال، الإثنين، 12 وزيرًا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.فهو وإن نجح في الحصول على إطلاق سراح عدد من السياسيين، فما زال باعترافه عشرات غيرهم رهن الاعتقال، وفق «فرانس برس».

أما المتظاهرون في الشارع الذين يتهمونه «بالخيانة» فيعتزمون كما هي الحال منذ 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية -المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.

ويدعو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم «يوم الشهداء»، الخميس، عبر النزول إلى الشارع رغم «القمع» الذي خلَّف 41 قتيلًا ومئات الجرحى منذ 25 أكتوبر، وفق وكالة «فرانس برس».