حمدوك يوقف قرارات الفصل والتعيين منذ احتجازه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 01:10 مساء
محامون سودانيون أمام محكمة السودان العليا في العاصمة الخرطوم، 23 نوفمر 2021. (أ ف ب)

أمر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الذي استعاد منصبه بـ«الإيقاف الفوري» لقرارات العزل والتعيين، وأشار، الأربعاء، إلى «مراجعة» جميع التعيينات التي أُعلنت أثناء احتجازه في أعقاب «انقلاب» 25 أكتوبر.

في ذلك اليوم، حل قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، جميع مؤسسات الدولة، وفي الأسابيع التالية أعلن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة وعديد المسؤولين في مختلف الولايات.إضافة إلى ذلك أعفى مسؤول كبير شغل منصب وزير الخارجية بحكم الأمر الواقع من مناصبهم السفراء الذين عارضوا «الانقلاب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن حمدوك أصدر «توجيهًا بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكل الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجّه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي جرت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة».

لم يشكل حمدوك حكومته بعد منذ إعادة تنصيبه، الأحد، بموجب اتفاق «مثير للجدل» مع البرهان.ورغم استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات؛ فإن الاقتصادي السابق للأمم المتحدة الذي يمثل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان يتعرض لـ«انتقادات شديدة».

- «فرانس برس»: البرهان يثبت انقلابه في السودان بإعادة رئيس الوزراء معزولا لمنصبه

فقد استقال، الإثنين، 12 وزيرًا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.فهو وإن نجح في الحصول على إطلاق سراح عدد من السياسيين، فما زال باعترافه عشرات غيرهم رهن الاعتقال، وفق «فرانس برس».

أما المتظاهرون في الشارع الذين يتهمونه «بالخيانة» فيعتزمون كما هي الحال منذ 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية -المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.

ويدعو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم «يوم الشهداء»، الخميس، عبر النزول إلى الشارع رغم «القمع» الذي خلَّف 41 قتيلًا ومئات الجرحى منذ 25 أكتوبر، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
رونالدو يقود مانشستر يونايتد للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
«أبل» تقاضي الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس
اقتصاد
تقرير دولي يكشف أهم 5 شركاء أجانب مستحوذين على استثمارات الطاقة في ليبيا
ليبيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يقود جنوده على الجبهة ضد «متمردي تيغراي» مع اقتراب المعارك...
دولى
بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية
سيارات
كاركاتير حليم - رسالة من «خابي لام»
كاريكاتير
بالصور: افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي
ثقافة وفن
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مع اقتراب الانتخابات.. «توازن القوى» يؤجل العد التنازلي لسحب القوات الأجنبية من ...
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
بدء التسجيل الإلكتروني.. تعرف على الشروط الجديدة لمنحة دعم الزواج
ليبيا
بين فيشمان يقترح تأجيل الانتخابات الليبية منعا للعنف.. ويقدم «خطة بديلة»
ليبيا
«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية
ليبيا
تقرير فرنسي يكشف خلفيات ترشح بشير صالح ضد سيف القذافي وحظوظه في الرئاسة
ليبيا
«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «دون» بنحو 3 ملايين دولار