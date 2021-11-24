الكرملين: قمة بايدن حول الديمقراطية تهدف إلى التفريق بين الدول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 12:27 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الكرملين، الأربعاء، أن قمة الرئيس الأميركي جو بايدن حول الديمقراطية، التي لم يدعُ إليها لا روسيا ولا الصين، تهدف إلى «التفريق» بين الدول.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن «الولايات المتحدة تفضّل خلق خطوط تقسيم جديدة، تفريق الدول بين تلك الجيّدة بحسب رأيها، وأخرى سيئة».

وجّه بايدن، إلى قادة حوالي 110 دول دعوة للمشاركة في قمة افتراضية حول الديمقراطية يعتزم تنظيمها في ديسمبر المقبل، حسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية، وضمّت خصوصًا إلى جانب حلفاء بلاده الغربيين دولًا مثل العراق والهند وباكستان.

ولم يدعُ بايدن إلى هذه القمّة الصين، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، خلافًا لما فعل مع تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين. كما خلت قائمة الدول المدعوّة من روسيا وتركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، وفق وكالة «فرانس برس».

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