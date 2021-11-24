وصول 53 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية بينهم 30 تونسيا

لقطة مثبتة من فيديو عملية تهريب المهاجرين جنوب لامبيدوزا. (الإنترنت)

وصل 53 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال الليل، في عمليتي رسوّ، بحسب ما أفاد مصادر أمنية إيطالية وكالة «آكي» الإيطالية.



ونقلت الوكالة عن المصادر نفسها قولها إن «قارب الهجرة الأول تمكن من اختراق الضوابط الأمنية والوصول عند حوالي الساعة الواحدة صباحًا، إلى منطقة كافاللو بيانكو، بالقرب من الرصيف التجاري للجزيرة»، و«كان على متن القارب الذي يبلغ طوله حوالي سبعة أمتار، 30 تونسيًا، بينهم 3 نساء وقصر».

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وبعد فترة وجيزة، أحضر قارب دورية تابع لهيئة حماية الموانئ، 23 مهاجرًا آخر من جنسيات مختلفة، من بينهم عشر نساء وثلاثة قاصرين، إلى رصيف فافالورو، كان قد تعقبهم على بعد حوالي 28 ميلًا بحريًا عن الجزيرة، وفق المصادر نفسها.

وقالت المصادر: «بعد إجراء الفرز الطبي الأولي على المهاجرين، نُقلوا إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا»، التي تستضيف حاليا حوالي 550 شخصًا، بينما تصل سعتها إلى 250 محلًا فقط».

وشهد أمس الثلاثاء أيضًا، عمليتي رسوّ على كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، إذ اُعترض قارب صغير على متنه 26 شخصًا، من بينهم 23 قاصرًا، على بعد ميلين بحريين عن الساحل من قبل رجال هيئة حماية الميناء عند الصباح، كما تعقب 25 آخرين، بينهم 19 امرأة وقاصر واحد، عند المساء.