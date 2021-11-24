إيران تعدم رجلا اعتُقل حين كان في سن 17 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 10:55 صباحا
مشهد عام لأحد الأحياء الشمالية الشرقية من طهران، 3 يونيو 2014 غداة عاصفة رملية. (أ ف ب)

أعدمت إيران، فجر الأربعاء، رجلًا محكومًا بتهمة القتل كان في سن 17 عامًا حين اعتُقل كما أعلن مصدر قضائي، رغم دعوات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية لوقف تنفيذ الحكم.

نُفذ حكم الإعدام بعرمان عبد العلي البالغ 25 عامًا في سجن «رجائي شهر» قرب طهران بموجب «قانون القصاص»، الذي كانت تطالب به عائلة الضحية كما أفاد موقع السلطة القضائية «ميزان أونلاين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وناشدت منظمة العفو الدولية في 11 أكتوبر إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق هذا الرجل الذي حكم عليه بالإعدام في 2015، معتبرة أن الحكم صدر بحقه في «محاكمة مجحفة للغاية»، وقالت إن المحكمة التي أصدرت الحكم على عبدالعلي بتهمة قتل صديقته «استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب».

وحُكم على الرجل مجددًا بالإعدام في 2020 في محاكمة جديدة؛ لأن المحكمة اعتبرت أن الشاب «كان مسؤولًا عن أفعاله في غياب أدلة تثبت العكس»، كما روت منظمة «العفو الدولية». أُرجئ إعدامه عدة مرات في 2020 ثم في أكتوبر ونوفمبر 2021 إثر احتجاج منظمات دولية، حسب المنظمة.

في 2020، نُفذ 246 حكم إعدام في إيران، حسب منظمة «العفو الدولية». وتندد المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية بانتظام بإعدام اشخاص اُدينوا بجرائم ارتكبت فيما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.

وقال مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية، المرتبطة بالسلطة القضائية، لـ«فرانس برس» في يوليو إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية «تبذل ما بوسعها لخفض عدد إعدام قاصرين مرتكبي جنح إلى صفر».

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