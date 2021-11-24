تايوان تشكر بايدن على دعوتها إلى قمة حول الديمقراطية

العلمان الأميركي والتايواني. (الإنترنت)

شكرت تايوان، الأربعاء، الرئيس الأميركي، جو بايدن، على دعوتها إلى قمة حول الديمقراطية، معتبرةً أن الحدث سيتيح للجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بإظهار مؤهّلاتها على المستوى الدولي.

وقال الناطق باسم مكتب الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في تصريح للصحفيين: «من خلال هذه القمة، يمكن لتايوان أن تتشارك قصة نجاحها في الديموقراطية»، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعا بايدن 110 دول للمشاركة في قمة افتراضية حول الديموقراطية تعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل. وخلت قائمة المدعوين من الصين وكذلك تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، علاوة على دولًا عربية حليفة تقليديا للولايات المتحدة مثل مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات.

في المقابل فقد دعا بايدن إلى القمة البرازيل، رّغم أنّ الدولة الأميركية اللاتينية العملاقة يقودها رئيس يميني متشدّد مثير للجدل هو جايير بولسونارو.

ومن أوروبا ضمّت قائمة الدول المدعوّة للمشاركة في القمّة بولندا التي يتّهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنّها خلت في المقابل من المجر التي يقودها رئيس وزراء مثير للجدل كثيرًا هو فيكتور أوربان. أما من القارة السمراء فقد ضمّت قائمة الدول المدعوّة كلاً من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر.