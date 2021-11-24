بكين ترفض دعوة بايدن تايوان إلى قمة حول الديمقراطية

الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تجاو ليجيان. (الإنترنت)

أعربت بكين، الأربعاء، عن «معارضتها الشديدة» لدعوة وجّهها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تايوان لحضور قمة افتراضية حول الديمقراطية ستشارك فيها نحو 110 دول في ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تجاو ليجيان، إن «ليس لتايوان مكانة أخرى في القانون الدولي غير مكانتها كجزء لا يتجزأ من الصين». وبكين غير مدعوة إلى هذه القمة، وفق وكالة «فرانس برس».

وإضافة إلى الصين، خلت قائمة الدول المدعوّة إلى القمة التي تُعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل، من تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، وكذلك دولًا عربية حليفة تقليديا للولايات المتحدة مثل مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات.

بالمقابل فقد دعا بايدن إلى القمة البرازيل، رّغم أنّ الدولة الأميركية اللاتينية العملاقة يقودها رئيس يميني متشدّد مثير للجدل هو جايير بولسونارو.

ومن أوروبا ضمّت قائمة الدول المدعوّة للمشاركة في القمّة بولندا التي يتّهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنّها خلت بالمقابل من المجر التي يقودها رئيس وزراء مثير للجدل كثيرًا هو فيكتور أوربان. أما من القارة السمراء فقد ضمّت قائمة الدول المدعوّة كلاً من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر.