بايدن يدعو 110 دول للمشاركة في قمة حول الديمقراطية

الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 3 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

وجّه الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى قادة حوالي 110 دول دعوة للمشاركة في قمّة افتراضية حول الديمقراطية يعتزم تنظيمها في ديسمبر المقبل، حسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية، وضمّت خصوصًا إلى جانب حلفاء بلاده الغربيين دولًا مثل العراق والهند وباكستان.

ولم يدعُ بايدن إلى هذه القمّة الصين، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، خلافًا لما فعل مع تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين. كما خلت قائمة الدول المدعوّة من تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، وفق وكالة «فرانس برس».

والقمّة التي ستُعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل لم تدعَ إليها أيّ من الدول العربية الحليفة تقليديًا للولايات المتّحدة مثل مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات. بالمقابل فقد دعا بايدن إلى القمة البرازيل، رّغم أنّ الدولة الأميركية اللاتينية العملاقة يقودها رئيس يميني متشدّد مثير للجدل هو جايير بولسونارو.

ومن أوروبا ضمّت قائمة الدول المدعوّة للمشاركة في القمّة بولندا التي يتّهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنّها خلت بالمقابل من المجر التي يقودها رئيس وزراء مثير للجدل كثيرًا هو فيكتور أوربان. أما من القارة السمراء فقد ضمّت قائمة الدول المدعوّة كلاً من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر.