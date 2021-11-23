محادثة هاتفية بين رئيسي الأركان الأميركي والروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 08:24 مساء
صورة مركبة لرئيسي الأركان الروسي والأميركي. (الإنترنت)

أجرى رئيسا الأركان الروسي والأميركي محادثة هاتفية، الثلاثاء، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وذلك وسط مخاوف لدى دول الغرب من احتمال أن تكون موسكو تخطط لغزو أوكرانيا المجاورة.

وأعلن الوزير في بيان أن الجنرال فاليري يراسيموف ناقش مع نظيره الأميركي مارك ميلي «قضايا حالية متعلقة بالأمن الدولي»، دون مزيد من التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، أن بلاده تشعر بـ«قلق حقيقي» حيال تحركات روسيا وخطابها في شأن أوكرانيا.

وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارة للسنغال: «لدينا قلق حقيقي حيال تحرك روسيا العسكري غير المألوف على الحدود مع أوكرانيا. لدينا قلق حقيقي حيال جزء من الخطاب الذي رأيناه وسمعناه من جانب روسيا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الإثنين، الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا.

وأفاد في بيان أوردته وكالات أنباء روسية «يرسم الأميركيون صورة مخيفة لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم معلومات موثوقة بشأن نوايا روسية من هذا النوع»، مؤكدًا أن هذه الاتهامات باطلة تمامًا».

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