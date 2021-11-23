«المحكمة الأوروبية» تدين تركيا لارتكاب حملة تطهير شملت قضاة العام 2016

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الإنترنت)

بعد خمسة أعوام من محاولة الانقلاب في تركيا العام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق في الإدارة والجيش والأوساط الفكرية، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أنقرة لاحتجازها احتياطيًا بشكل «تعسّفي» 427 قاضيًا ومدّعيًا تركيًا.

في قضية إضافية أمام هذه المحكمة منذ إطلاق حملة التطهير، اعتبر القضاة الأوروبيون السبعة المكلّفون الحكم في هذا الملف بالإجماع أن أنقرة انتهكت «الحقّ بالحرية» لـ427 قاضيًا ومدّعيًا الذي تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق «فرانس برس».

دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو

وقالوا إنه لم يتمّ اتخاذ قرار الاحتجاز الموقت لهؤلاء القضاة «وفقًا لإجراء منصوص عليه في القانون» ولم يكن ذلك «مطلوبًا حصرًا حسب متطلّبات الوضع». وذكّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن «مقتضيات الأمن القانوني» لا تزال «أكثر أهميّة»؛ إذ إنها تتعلّق بانتهاكات لاستقلالية القضاة «نظرًا إلى أهمية السلطة القضائية في دولة ديمقراطية».

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وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحُبسوا «بشبهة الانتماء إلى فيتو» التي تعني في مصطلحات السلطات التركية «المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله» غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.

وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.

آلاف المعارضين الموقوفين

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصًا تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فضلًا عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحفيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص.

وأصدرت مرسومًا أقالت فيه 2847 قاضيًا ومدعيًا عامًا للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن؛ إذ أن السلطة التركية تعتبر أن ذلك «لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز» على ما أشارت المحكمة الأوروبية.

من بين القضايا العديدة التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكم القضاء التركي على الصحفي والكاتب الشهير أحمد ألتان الذي أسس صحيفة «طرف» المعارضة، في قضية أثارت موجة غضب في الخارج.

مجلس أوروبا يهدد أنقرة بفرض عقوبات عليها

وأوقف أحمد ألتان في سبتمبر 2016 وحُكم عليه بالسجن في 2018 بتهمة «محاولة قلب النظام الدستوري». وأُفرج عن ألتان في 14 أبريل 2021، بعد قرار لمحكمة النقض التركية يلغي عقوبة السجن بحقه، جاء بعد يوم من إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتركيا لاحتجازها الصحفي.

في المقابل، أُبقيت شخصيات أخرى من المجتمع التركي قيد الاعتقال، ويُشتبه أيضًا في أنها دعمت محاولة الانقلاب، على غرار رجل الأعمال والناشط الخيري عثمان كافالا، الذي طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ«الإفراج الفوري» عنه العام 2019 لكن بدون جدوى.

وهدّد مجلس أوروبا أنقرة بفرض عقوبات عليها التي قد يتمّ تبنيها أثناء جلسته المقبلة (30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر)، ما لم يتمّ الإفراج عنه بحلول ذلك التاريخ. والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس أوروبا.