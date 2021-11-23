«الأمم المتحدة»: عدد القتلى بسبب حرب اليمن سيبلغ 377 ألفا بنهاية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 05:32 مساء
آثار دماء على سترة طفل في اليمن. (الإنترنت)

قدَّر تقرير لبرنامج المتحدة الإنمائي صدر الثلاثاء، أن تتسبّب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام الجاري بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها.

وجاء في التقرير «وجدنا أنه عند نهاية العام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60% منها (نحو 226200) غير مباشرة». والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها أربعون في المئة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150800، وفق «فرانس برس».

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، أعلن أن أزمة الجوع في اليمن ازدادت لدى شرائح واسعة من المجتمع المحلي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميًا والغلاء الناجم عن تدهور أسعار صرف العملة.

وذكر مكتب البرنامج في اليمن في بيان على «تويتر» أن «أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات.. أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، (هذا) يؤدي إلى ازدياد الجوع»، وفق «رويترز».

 برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 802 مليون دولار
كان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، قال في 8 نوفمبر إن أكثر من نصف سكان اليمن (16.2 مليون) يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار الصراع الدامي المستمر في هذا البلد منذ نحو سبعة أعوام.

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وقال بيزلي في بيان إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 802 مليون دولار للحفاظ على مستوى المساعدات التي يقدمها خلال الستة الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن النصف الأول من العام 2022 سيكون «قاسيًا» على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة بسبب الحرب الدائرة بين تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

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