بدء المحادثات بين مدير وكالة الطاقة الذرية ومسؤولين إيرانيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 12:46 مساء
الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي يستقبل مدير المنظمة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في طهران. 22 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، محادثات في طهران، اليوم الثلاثاء، قبل أسبوع من استئناف المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن غروسي بدأ بعد يوم من وصوله إلى طهران محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، ومن المقرّر أن يلتقي في وقت لاحق للمرة الأولى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، المسؤول عن الملف النووي في الحكومة الإيرانية الجديدة.

وتأتي المحادثات قبيل استئناف المفاوضات المقررة الإثنين المقبل بين طهران والقوى الكبرى بهدف إنقاذ اتفاق العام 2015 الذي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وقبل ساعات من وصول غروسي، أعرب الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عن أمله في أن تكون الزيارة «بنّاءة»، وقال لـ«طالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها».

وتأتي زيارة غروسي بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء الماضي بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى 2489.7 كيلوغرام، في نسبة تتجاوز بأضعاف السقف المحدد في اتفاق 2015.

وبدأت إيران التخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق منذ العام 2019، بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق وإعادة إدارته فرض عقوبات على طهران.

ويسعى الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق، فيما تطالب طهران برفع جميع العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها من قبل واشنطن منذ العام 2017.

ومن المقرر أن تنعقد محادثات 29 نوفبمر في فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستنضم باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) إلى المحادثات فيما ستشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

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