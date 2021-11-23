إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 09:56 صباحا
رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، ورئيسة بلدية باريس أثناء مراسم إحياء ذكرى اعتداءات 13 نوفمبر أمام حانة بباريس، 13 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أعلنت باريس، مساء الإثنين، أنّ رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أُصيب بـ«كوفيد-19»، مشيرة إلى «تعديل جدول مواعيده للأيام المقبلة بما يمكّنه من متابعة أنشطته في الحجر الصحي» خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية لوكالة «فرانس برس» إنّ رئيس الوزراء تبلّغ عصر الإثنين بأنّ الفحوص أظهرت إصابة إحدى بناته بـ«كوفيد-19» فسارع «على الفور للخضوع لفحص البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وقد جاءت نتيجته إيجابية».

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وزار كاستيكس، صباح الإثنين، بروكسل حيث التقى نظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الذي أعلن لاحقًا أنه سيلزم حجرًا صحيًا على غرار ما سيفعل أيضًا أربعة من وزرائه.

وتلقّى رئيس الوزراء الفرنسي (56 عامًا) جرعتين لقاحيّتين مضادّتين لفيروس «كورونا» في الربيع، وقد سبق له أن خالط مصابين بـ«كوفيد-19» ثلاث مرات من دون أن يصاب.

وأصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«كوفيد-19» في ديسمبر 2020، كما أصيب عدد من الوزراء الفرنسيين بالفيروس على غرار وزيري الاقتصاد برونو لومير والثقافة روزلين باشلو.

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