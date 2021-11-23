تحذير أمركي من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب تفشّي «كورونا»

نقطة استلام أمتعة في مطار قرب برلين، 25 سبتمبر 2020، (ا ف ب)

نصحت الولايات المتّحدة رعاياها بتجنّب السفر إلى كلّ من ألمانيا والدنمارك بسبب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الدولتين، اللتين تشهدان موجة وبائية جديدة بدأت بالانتشار في أوروبا بأسرها.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، تحذيرا من المستوى الرابع، الأعلى على الإطلاق، لكلّ من هذين البلدين، مشيرة إلى أنّ هذا التحذير «يعني أنّ هناك مستوى مرتفعاً جداً من الإصابات في البلد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه أوروبا لوقف انتشار موجة وبائية جديدة، إذ تسعى السلطات في العديد من دول القارة العجوز لفرض قيود صحية، الأمر الذي قوبل في أماكن عديدة باحتجاجات تخلّلتها أحياناً أعمال عنف، لا سيّما في هولندا.

انخفاض وتيرة التطعيم في دول أوروبية

وسبق أن توقع وزير الصحة الألماني ينس شبان إلى أنّ معظم سكّان بلاده سيكونون «إمّا قد تلقّحوا أو تعافوا أو توفّوا» جرّاء الوباء بحلول نهاية الشتاء؛ وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وفي ألمانيا كما في النمسا المجاورة، لا يزال معدّل التطعيم أقلّ من 70%، وهو أقلّ من نظيره في بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا حيث يصل إلى 75%.

ورغم التذمّر الشديد الذي عبر عنه المتظاهرون في الشوارع في نهاية الأسبوع، مضت السلطات النمسوية في حجر السكّان مرة أخرى حتّى 13 ديسمبر.

لكنّ عودة القيود المفروضة لمكافحة الجائحة فجّرت أعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع في دول أوروبية عدّة، لاسيّما في هولندا حيث ندّد رئيس الوزراء بأعمال عنف نفّذها «حمقى»، حسب وصفه.