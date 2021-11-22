5 قتلى و40 جريحا جراء دهس سيارة حشدا في ويسكونسن

سيارة رباعية الدفع حمراء تقتحم عرضا ميلاديا في واكيشا في ولاية ويسكونسن الأميركية، 21 نوفمبر 2021. (لقطة مثبتة من فيديو: أ ف ب)

تسعى سلطات ولاية ويسكونسن في شمال الولايات المتحدة، اليوم الإثنين إلى تحديد ملابسات اقتحام سيارة رباعية الدفع الأحد حشدًا كان متجمعًا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى و40 جريحًا.

وقالت شرطة واكيشا حيث وقع الحادث في بيان على صفحتها عبر «فيسبوك»: «نؤكد مقتل خمسة أشخاص وإصابة 40 بجروح. لكن هذه الأرقام قد تتغير مع جمعنا معلومات إضافية»، مشيرة إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق. - حسب وكالة «فرانس برس» ووقع الحادث الذي لا تزال السلطات تحاول جمع معلومات عنه، بعيد الساعة 16:30 (22:30 ت غ)، في واكيشا لمشاهدة عرض تقليدي لعيد الميلاد يُقام سنويًا في ويسكونسن (شمال).

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة «فرانس برس»: «كان هناك عرض لعيد الميلاد في واكيشا عندما اجتاحت سيارة رباعية الدفع حمراء الحواجز متجهة إلى الشارع الرئيسي». وأضاف «السيارة صدمت أكثر من 20 شخصًا، بينهم أطفال. وسقط جرحى نتيجة هذا الحادث». وأوضح «عثرت شرطة واكيشا على سيارة مشبوهة. والتحقيق جارٍ»، مضيفًا أن السلطات حددت هوية مشبوه وأوقفته.

صدمة كبيرة بعد الحادث

وقالت السلطات أيضًا إن الشرطة أطلقت النار باتجاه السيارة في محاولة لوقفها. وتقرر عدم فتح المدارس الإثنين فيما ستبقى بعض الشوارع مغلقة طوال فترة التحقيق بحسب ما أوضح تومسون.

وروى المرشح لمنصب أمين صندوق الولاية والذي كان في المكان عند وقوع الحادث أنجليتو تينوريو، لجريدة «ميلووكي جورنال سنتينيل» أنه رأى سيارة رباعية الدفع تتقدم بسرعة على مسار العرض «ومن ثم سمعت صوت اصطدام وصراخ أشخاص صدمتهم السيارة». وبحسب شهود ولقطات مصوّرة اقتحمت السيارة العرض من خلف فرقة عزف تابعة لإحدى المدارس.

وقالت الشاهدة أنجيلا أوبويل التي تطل شقتها على الشارع الرئيسي حيث كان العرض جاريًا، لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية: «جل ما سمعته هو صراخ ومن ثم أشخاص ينادون أطفالهم».

بايدن علم بالحادث

وأُبلغ الرئيس الأميركي بالحادث وأعلن البيت الأبيض «قلبونا محطمة ونتعاطف مع الذين استهدفوا بهذا الحادث الرهيب» بحسب ما قال مسؤول في الرئاسة الأميركية. وأضاف: «اتصلنا بالمسؤولين المحليين لعرض مساعدتنا في حال الضرورة». وأعرب برلمانيون عدة من ويسكونسن عن تعازيهم من بينهم عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية تامي بالدوين التي اعتبرت أن «هذا العنف رهيب ويحطم القلوب».

وقال حاكم ويسكونسن توني إيفرز من جهته إنه وزوجته «يصليان من أجل واكيشا والأطفال والعائلات وأفراد المجتمع الذين تأثروا بهذا العمل العبثي». أتى هذا الحادث بعد أسبوع شهد توترًا في الولاية مع تبرئة الشاب الأميركي كايل ريتنهاوس من تهمة قتل رجلين العام الماضي خلال أعمال شغب وتظاهرات احتجاج على عنف الشرطة في كينوشا على بعد حوالي 80 كيلومترًا من واكيشا.