الشرطة الهولندية توقف 19 شخصا خلال احتجاجات على قيود «كوفيد-19»

تظاهرات في هولندا ضد قيود كورونا. (الإنترنت)

أعلنت الشرطة الهولندية، الأحد، أنها أوقفت 19 شخصًا، مساء السبت، خلال ثاني أيام الاحتجاجات العنيفة المعارضة للإجراءات الأخيرة لاحتواء «كوفيد-19».

في لاهاي التي تضم مقر الحكومة الهولندية، اشتبك شرطيون يرتدون بزات مكافحة الشغب مع مجموعات من المتظاهرين الذين ألقوا حجارة وأشياء مختلفة عليهم في أحد الأحياء الشعبية، بحسب «فرانس برس».

الشرطة تنفذ 19 عملية توقيف

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء النيران التي أُضرمت في دراجات هوائية عند تقاطع مزدحم. وأُصيب خمسة شرطيين وأوقف سبعة أشخاص على الأقل.

وانتشرت أعمال العنف في أورك وهي مدينة صغيرة بروتستانتية في وسط البلد، وفي بلدات عدة من مقاطعة ليمبورغ (جنوب). وأُوقفت مبارتان لكرة القدم أيضًا لدقائق في ألكمار (غرب) وألميلو (شرق) من قبل المشجعين المحبطين من الإجراءات التي فرضت في إطار كبح كوفيد-19، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

- فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس

- «نهب» و«تخريب» في مظاهرات أوروبية ضد «ديكتاتورية كورونا»

وأجرت الشرطة في الإجمال «19 عملية توقيف بتهمة القذف وتهم أخرى»، وفق ما أعلنت في بيان. ومساء الجمعة، تحولت تظاهرة إلى أعمال شغب في وسط روتردام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة متظاهرين بنيران الشرطة وتوقيف 51 شخصًا.

وأعادت هولندا الأسبوع الفائت فرض إغلاق جزئي للتعامل مع تفشي حالات «كوفيد-19»، وفرضت مجموعة قيود صحية تؤثر خصوصًا على قطاع المطاعم الذي بات عليه الإغلاق بحلول الثامنة مساء.

وتسعى الحكومة الآن إلى منع غير الملقحين من دخول بعض الأماكن، خصوصًا الحانات والمطاعم، في محاولة لوقف موجة الإصابات، في وقت سجلت البلاد أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» الجمعة.

الناس يحتجون على الإغلاق

وقال فيردي يلماز صاحب مطعم بيتزا في لاهاي إن «الناس يحتجون على الإغلاق» وعلى السماح حصرًا للملقّحين والمتعافين من «كوفيد-19» بدخول بعض الأماكن العامة. وأضاف «إنهم غاضبون»، متّهمًا عناصر الشرطة بجر العديد من الأشخاص إلى خارج محله، وكسر زجاج بابه الأمامي وضربه على يده «بلا سبب».

وأوقفت الشرطة الكثير من الأشخاص في حي شيلدرزفيك الشعبي في لاهاي، وقالت الشرطة في بيان إن خمسة شرطيين أصيبوا، نُقل أحدهم إلى المستشفى بسبب إصابته بارتجاج في الدماغ، فيما أصيب اثنان بأضرار في السمع بسبب ضجيج الألعاب النارية.

وأضافت الشرطة أن سيارة إسعاف كانت تقلّ مريضًا حُطّمت نافذتها بسبب رشق الحجارة. وكانت التظاهرات بدأت السبت بهدوء في مدن عدة في البلاد مثل أمستردام وبريدا (جنوب) حيث سار ألف شخص يحملون لافتات كتب عليها «لا للإغلاق».

الشرطة تتعقّب مثيري الشغب وتلاحقهم

ووصف رئيس بلدية روتردام أحمد أبوطالب أحداث الجمعة بأنها «موجة من العنف».

وقالت الشرطة الهولندية إن «ثلاثة من مثيري الشغب أصيبوا بالرصاص ولا يزالون في المستشفى»، مضيفة أن تحقيقًا سيجرى لمعرفة «ما إذا كانت جروحهم ناجمة عن رصاص الشرطة».

وجُرح سبعة أشخاص من بينهم شرطيون خلال أعمال العنف في روتردام. وأشارت الشرطة التي ما زالت تبحث عن مشتبه بهم آخرين، إلى أن نحو 50% من الموقوفين الذين وصل عددهم إلى حوالي 50 شخصًا، من القاصرين، مضيفةً أن مثيري الشغب من مناطق مختلفة.

وقال وزير الأمن والعدل الهولندي فرد غرابرهاوس أمس السبت، في بيان إن «الشرطة والنيابة العامة ستقومان بتعقّب مثيري الشغب وملاحقتهم ومعاقبتهم».