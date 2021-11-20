النيجر ستشتري معدات عسكرية من تركيا بينها طائرات مسيرة

دورية للجيش النيجري في صحراء ايفيروان, 12 فبراير 2020, (أ ف ب)

اشترت النيجر، التي تكافح «جهاديين» منذ سنوات معدات عسكرية من تركيا، بما في ذلك طائرات مسيرة وطائرات ومدرعات، كما أعلن البلدان السبت.

جاء الإعلان في بيان بثته قناة «تي آر تي» (الإذاعة والتلفزيون التركي)، ووزعت رئاسة النيجر نسخة منه على وسائل الإعلام السبت، وفق وكالة فرانس برس.

وقال البيان إن «الرئيس رجب طيب إردوغان أجرى محادثة هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم»، مضيفًا أن «الرئيس إردوغان أعلن أن الطائرة المسيرة (تي بي2) وطائرة التدريب (هوركوش)، والآليات المدرعة التي ستشتريها النيجر من تركيا ستعزز قدرات القوات العسكرية والأمنية للبلاد».

وصرح مصدر مقرب من رئاسة النيجر، لوكالة «فرانس برس»، السبت، أنه «يؤكد أن المحادثة الهاتفية جرت هذا الأسبوع بين الرئيسين رجب طيب إردوغان ومحمد بازوم».

وأشار رئيسا الدولتين إلى «عمليات الشراء المقبلة للنيجر لطائرات مسيرة وطائرات عسكرية وعربات مصفحة تركية»، بحسب المصدر نفسه.

وقال البيان الذي بثته القناة التركية إن الرئيس إردوغان «أعرب عن تعازيه»، في الذين قتلوا الثلاثاء الماضي «في الهجمات المسلحة»، في غرب النيجر، «وأوضح أن تركيا تدعم جهود النيجر لمكافحة الإرهاب».

وأضاف البيان أن الرئيس إردوغان «مقتنع بأن النيجر ستواصل تعاونها الوثيق في الحرب ضد منظمة غولن الإرهابية» العدو اللدود للنظام التركي.

وقُتل عشرون مدنيًّا في 16 نوفمبر، في هجوم شنه مسلحون، يرجح أنهم جهاديون على مخيم باكورات في منطقة تاهوا (غرب النيجر) بالقرب من مالي بحسب وزارة الداخلية النيجيرية.

ومطلع نوفمبر 2021، قُتل 69 قرويًّا على الأقل بينهم رئيس بلدية بانيبانغو، بأيدي مسلحين يعتقد أنهم جهاديون في منطقة تيلابيري (غرب) القريبة أيضًا من مالي.

الشركات التركية تعزز وجودها في النيجر

وتيلابيري الواقع في المنطقة المعروفة باسم الحدود الثلاثة (بوركينا فاسو ومالي والنيجر)، وتاهوا منطقتان كبيرتان غير مستقرتين تشهدان منذ 2017 أعمالًا مسلحة ترتكبها مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وتعزز الشركات التركية وجودها في النيجر، حيث فازت بعديد العقود، بينها عقد بقيمة 152 مليون يورو لتحديث مطار نيامي، وعقود أخرى بقيمة 50 مليون يورو لفندق فخم أو 38 مليون يورو للمقر الجديد لوزارة المالية النيجيرية في قلب العاصمة.

وفي 2019، أنشأت تركيا مستشفى بقيمة مئة مليون يورو في مارادي (وسط الجنوب) ثالث أكبر مدينة في البلاد، بالقرب من نيجيريا.