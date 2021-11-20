قيود على التنقلات في غرب كندا للاستجابة للفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 11:12 صباحا
فيضانات في بريتيش كولومبيا، 18 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

 طلبت السلطات في غرب كندا، الجمعة، من سكان المناطق المنكوبة جرَّاء الفيضانات الشديدة في الأيام الأخيرة، الحدّ من استخدام الوقود بسبب صعوبات الإمداد في ظلّ سوء الأحوال الجوية.

وتسبَّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة يومي الأحد والإثنين بانهيارات أرضية ودمرت طرقًا وبنى تحتية وأغرقت مدنًا بكاملها تحت الماء ما أجبر حكومة بريتيش كولومبيا على إعلان حال الطوارئ الأربعاء، على غرار ما فعلت في يوليو بسبب حرائق الغابات الهائلة، وفق وكالة «فرانس برس» وأُغلق خطّ أنابيب النفط «ترانس ماونتن» الذي ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الى سواحل بريتيش كولومبيا موقتًا.

وقال وزير الأمن العام مايك فارنوورث خلال مؤتمر صحفي «نطلب من الناس الحدّ من استهلاك الوقود ومن تنقلاتهم في المركبات في الوقت الحالي». ولن يتمكّن الأفراد من شراء أكثر من 30 ليترًا من الوقود من المحطات. وأشار فانوورث إلى أن الإجراءات ستسمح «باستمرار نقل السع التجارية واستقرار سلاسل التوريد» وبعودة الجميع إلى منازلهم بأمان.

وأضاف: «نطلب من الناس ألّا يسافروا في المناطق المتضررة بشدّة، حفاظًا على سلامتهم الخاصة من جهة، وأيضًا من أجل ضمان استخدام الوقود المتوافر في خدمة المحتاجين في أوقات الأزمة». ولفتت السلطات إلى أن أربعة أشخاص لا يزالون مفقودين حتى الجمعة في منطقة بيمبرتون شمال شرق فانكوفر؛ حيث عُثر على جثة امرأة في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما لا يزال البحث عن المفقودين مستمرًا.

ويعمل الجيش الذي بدأ ينتشر منذ الأربعاء في عدة مناطق في المقاطعة للمساعدة في إخلاء الطرق ولبناء سد جديد في منطقة أبوتسفورد التي ضربتها الفياضانات والمهدّدة بأمطار إضافية الأسبوع المقبل.
ووصل نحو 60 جنديًا إلى أبوتسفورد الخميس. وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع الوطني باميلا هوغان أمس الجمعة لوكالة «فرانس برس»: «كل قاعدة عسكرية تقريبًا في البلاد تقف على أهبة الاستعداد لنشر فرقها إذا استدعت الحاجة». وأضافت «سيُساعد أفراد القوات المسلحة الكندية المهندسين المدنيين المسؤولين عن بناء السد».

ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة في المنطقة الأسبوع المقبل. وفي غضون بضعة أشهر فقط، عانت هذه المنطقة الواقعة على ساحل المحيط الهادئ من كوارث طبيعية عدة بينها موجة حر شديد نهاية يونيو عزاها خبراء إلى الاحترار المناخي وحرائق غابات واسعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
احتفال في الموصل بترميم كنيستين دمرهما «داعش»
عربى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
الدوري الإنجليزي: آرسنال يخوض امتحان ليفربول.. والأعين شاخصة نحو سولشاير
رياضة عالمية
عام على مونديال 2022: دقات القلوب تعلو في قطر
رياضة عالمية
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
ثقافة وفن
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 طرق لتجنب زيادة الوزن شتاءً