وزير الدفاع الأميركي يسعى لطمأنة الحلفاء في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 10:26 صباحا
لويد أوستن في البنتاغون، في 17 أكتوبر 2014. (أرشيفية: أ ف ب)

  سعى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم السبت، إلى طمأنة الحلفاء في الشرق الأوسط بأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالمنطقة على الرغم من أن واشنطن تحول اهتمامها بشكل متزايد نحو مواجهة الصين.

وقال أوستن في كلمة ألقاها في البحرين خلال رحلة إلى الخليج «لنكن واضحين: التزام أميركا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد». وأضاف أن هناك ضرورة للمزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء، وفق وكالة «رويترز».

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي للعام 2015. ولم يتضح مدى تأثير كلمة أوستن على الحلفاء في الشرق الأوسط، لأنه لا يدعمها أي إعلان عن عمليات نشر أخرى أو مبيعات أسلحة جديدة في المنطقة.

انعدام الثقة خليجية في بايدن
وأبدت دول الخليج العربية، التي تعتمد بشدة على المظلة العسكرية الأميركية، عدم ثقتها بشأن تركيز بايدن على المنطقة، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. وتتابع هذه الدول عن كثب جهود إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران.

وقال أوستن «ما زلنا ملتزمين بالتوصل لنتيجة دبلوماسية للمسألة النووية. لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بجدية فسننظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة».

وطالبت دول الخليج العربية بضمها إلى المفاوضات وبأن تعالج أي اتفاقية ما وصفته ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

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