المبعوث الأميركي إلى طهران يحذر من نفاد الوقت بالنسبة لـ«الاتفاق النووي»

المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي في منتدى المنامة بالبحرين، 19 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

حذَّر المبعوث الأميركي إلى إيران، اليوم الجمعة، من أن طهران تقترب من «نقطة اللاعودة» لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عزَّزت مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل استئناف المحادثات هذا الشهر.

وقال روبرت مالي إن إيران تخاطر أن يكون «من المستحيل» الحصول على أي فائدة من إحياء الاتفاق الذي كان معلقًا منذ انسحاب الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب منه العام 2018، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذا الأسبوع، مع استعداد إيران لإجراء محادثات مع القوى العالمية في فيينا في 29 نوفمبر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.

وتابع مالي في منتدى حوار المنامة المنعقد في البحرين «سيأتي وقت إذا استمرت إيران في هذه الوتيرة من التقدم الذي حققته، سيكون من المستحيل، حتى لو كنا سنعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، استعادة المكاسب»، التي حققها الاتفاق.

وأبرمت إيران وست قوى دولية هي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا، في العام 2015، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحد من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وقال مالي «تقدم إيران يشيع قلقًا في أنحاء المنطقة... وهذا ما يجعل الوقت يمر أسرع ويجعلنا جميعًا نقول إن الوقت ينفد للعودة إلى الاتفاق النووي».

وفي بيان صدر الأربعاء بعد اجتماع أميركي - خليجي، وجّهت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون تحذيرًا مشتركًا إلى إيران، متّهمين إياها بـ«التسبّب بأزمة نووية» وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة.