بايدن يخرج من المستشفى ويتحدث للصحفيين عن نتيجة فحصه الطبي

بايدن عند وصوله إلى مركز وولتر ريد الطبي لإجراء تنظير للقولون، الجمعة 19 نوفمبر 2021. (فرانس برس)

خرج الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، من المستشفى حيث خضع لفحص طبي، مؤكدًا لصحفيين أن نتيجته «جيدة جدًا»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال بايدن لصحفيين أثناء مغادرته مستشفى وولتر ريد المجاور لواشنطن قرابة الساعة 14.05 (19.05 ت غ) إن «نتيجة فحصي الطبي جيدة جدًا».

وأعلن البيت الأبيض، أن جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية قرابة الساعة 16.35 بتوقيت غرينتش، الجمعة، بعدما سلَّمها لفترة قصيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرًا.

- البيت الأبيض يعلن أن بايدن استأنف مهماته الرئاسية

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، عبر «تويتر»، أن الرئيس جو بايدن الذي خضع لتنظير «روتيني» للأمعاء، تحدَّث إلى هاريس ومدير مكتبه «قرابة الساعة 11.35 هذا الصباح.. كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة»، وفق وكالة فرانس برس.