البيت الأبيض يعلن أن بايدن استأنف مهماته الرئاسية

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض، أن جو بايدن استأنف مهماته الرئاسية قرابة الساعة 16,35 بتوقيت غرينتش، الجمعة، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، بسبب خضوعه لجراحة تتطلب تخديرا.

وكتبت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، عبر تويتر، أن الرئيس الأميركي، الذي خضع لتنظير «روتيني» للأمعاء، تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه «قرابة الساعة 11,35 هذا الصباح.. كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة»، وفق وكالة فرانس برس.

ولفتت ساكي، إلى أن بايدن سيلازم حاليا مستشفى وولتر ريد، قرب واشنطن لمتابعة تطور وضعه الصحي.