توغل قصير لطائرات روسية وصينية في منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 06:20 مساء
طائرة كورية جنوبية «إف-15» فوق مطار سيونغنام في جنوب سيول.23 أكتوبر 2009. (أ ف ب)

نشرت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، طائرة مقاتلة ردًا على توغل جوي قصير لطائرات روسية وصينية في منطقتها للدفاع الجوي، حسب القيادة العسكرية الكورية الجنوبية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

لجنة هيئة الأركان المشتركة سبق وأن أوضحت في بيان أن «ذلك لم يكن توغلاً في المجال الجوي للبلاد»، وقال إن «جنودنا تلقوا ردًا من الجانب الصيني بأن الأمر كان تدريبًا عاديًا»، مشيرًا إلى أن الطائرات كانت تنفذ تدريبات روسية صينية مشتركة وحلقت في المنطقة نحو عشر دقائق.

أطلقت كوريا الجنوبية مقاتلات «إف-15» و«إف-16» وطائرة تزويد بالوقود في «إجراء تكتيكي عادي» حسب البيان، وسجلت طلعات الطائرات الصينية والروسية شمال شرق جزر دوكدو المتنازع عليها التي تسميها طوكيو تاكيشيما، ومناطق تحديد الدفاع الجوي هي مناطق خارج المجال الجوي للبلد يجب على جميع الطائرات أن تعرف عن نفسها للسلطات المحلية إذا أرادت التحليق فيها.

في 2019 أطلقت المقاتلات الكورية الجنوبية نحو 400 طلقة تحذيرية بينما اشتكت اليابان لموسكو بعد توغل طائرة استطلاع روسية بالقرب من دوكدو، وردت روسيا بأنها لا تعترف بمناطق تحديد الدفاع الجوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عام على مونديال 2022: دقات القلوب تعلو في قطر
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للرجل
كاريكاتير
شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
ثقافة وفن
«أبل» تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم
علوم وتكنولوجيا
5 ضربات تفسد رحلة «فرسان المتوسط» إلى قطر
رياضة محلية
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
في العدد 313: ماراثون الرئاسة ينطلق وينتظر «الغربلة».. والجائحة تهدأ قليلا
ليبيا
«الداخلية»: فقدان صياد من طرابلس في عرض البحر
ليبيا
«فايزر» ستبيع 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ«كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف أحدث منافس لسيارات Golf