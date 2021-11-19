توغل قصير لطائرات روسية وصينية في منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

طائرة كورية جنوبية «إف-15» فوق مطار سيونغنام في جنوب سيول.23 أكتوبر 2009. (أ ف ب)

نشرت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، طائرة مقاتلة ردًا على توغل جوي قصير لطائرات روسية وصينية في منطقتها للدفاع الجوي، حسب القيادة العسكرية الكورية الجنوبية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

لجنة هيئة الأركان المشتركة سبق وأن أوضحت في بيان أن «ذلك لم يكن توغلاً في المجال الجوي للبلاد»، وقال إن «جنودنا تلقوا ردًا من الجانب الصيني بأن الأمر كان تدريبًا عاديًا»، مشيرًا إلى أن الطائرات كانت تنفذ تدريبات روسية صينية مشتركة وحلقت في المنطقة نحو عشر دقائق.

أطلقت كوريا الجنوبية مقاتلات «إف-15» و«إف-16» وطائرة تزويد بالوقود في «إجراء تكتيكي عادي» حسب البيان، وسجلت طلعات الطائرات الصينية والروسية شمال شرق جزر دوكدو المتنازع عليها التي تسميها طوكيو تاكيشيما، ومناطق تحديد الدفاع الجوي هي مناطق خارج المجال الجوي للبلد يجب على جميع الطائرات أن تعرف عن نفسها للسلطات المحلية إذا أرادت التحليق فيها.

في 2019 أطلقت المقاتلات الكورية الجنوبية نحو 400 طلقة تحذيرية بينما اشتكت اليابان لموسكو بعد توغل طائرة استطلاع روسية بالقرب من دوكدو، وردت روسيا بأنها لا تعترف بمناطق تحديد الدفاع الجوي.