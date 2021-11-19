بلينكن: ليس على الأفارقة الاختيار بين الصين والولايات المتحدة

بلينكن يلقي كلمة بمقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «سيدياو».19 نوفمبر 2021.(أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، أنه ليس على الأفارقة أن «يختاروا» طرفًا في الخصومة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده يمكنها أن تقدم لهم المزيد على صعيد الحقوق الديمقراطية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقبل بضعة أيام من عقد الصين قمة مع أفريقيا في السنغال، أعلن بلينكن أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يعتزم استضافة قمة مع قادة القارة، وفي كلمة ألقاها في مقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «سيدياو» في أبوجا عاصمة نيجيريا، لم يأت بلينكن على ذكر الصين بالاسم، لكنه قال إن الأفارقة «يحذرون الشروط» التي ترافق في غالب الأحيان الالتزامات الخارجية.

وأضاف: «أودّ أن أكون واضحًا، الولايات المتحدة لا تريد الحد من شراكاتكم مع دول أخرى»، وتابع: «نريد تعزيز شراكاتنا أكثر، لا نريدكم أن تختاروا، نريد أن نعطيكم خيارات نهجنا سيكون مستدامًا وشفافًا ومبنيًا على القيم».

وقال إن الاتفاقات مع دول أخرى حول البنى التحتية قد تكون «غامضة وقسرية وتغرق البلدان في ديون طائلة وتدمر البيئة ولا تفيد دائما الشعوب التي تعيش هناك»، وأكد في المقابل «نحن سنقوم بالأمور بشكل مختلف»، مضيفًا: «لم تعامل الدول الأفريقية أحيانًا كثيرة كشركاء على قدم المساواة، بل كشركاء ثانويين أو حتى أسوأ من ذلك».

وأقر الدبلوماسي الأميركي بريبة العديد من الدول الأفريقية، وتابع: «إننا مدركون أيضًا لكون عقود من الاستعمار والاستعباد والاستغلال تركت إرثًا أليمًا لا يزال حيًا إلى اليوم»، لكنه شدد على أن إدارة بايدن «على قناعة راسخة بأن الوقت حان للتوقف عن معاملة أفريقيا كملف جيوسياسي، وبدء معاملتها على أساس ما هي عليه اليوم، لاعب جيوسياسي كبير»، ووعد بلينكن الذي بدأ جولته الأفريقية في كينيا وسيختتمها في السنغال، بتعاون في مكافحة التغير المناخي و«كوفيد-19».

واستثمرت الصين في السنوات الأخيرة مبالغ طائلة في القارة الأفريقية، لا سيّما في البنى التحتية وفي المواد الأولية وخصوصًا الذهب والخشب، وكان وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما بدد الخميس المخاوف المتعلقة بالصين، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن أن القوة الآسيوية توفر «فرصة كبرى» لدولة بحاجة إلى بنى تحتية، وقال: «كنا سنتعامل مع أي طرف آخر يقدم لنا عرضا بفائدة تنافسية بالنسبة لنا».