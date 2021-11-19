بخطاب استمر تسع ساعات .. زعيم الجمهوريين في مجلس النواب يؤخر التصويت على خطة بايدن

زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي. (أ ف ب)

قوّض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كيفن ماكارثي، جهود الديمقراطيين لتمرير حزمة الرئيس جو بايدن التاريخية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من خلال خطاب غير مترابط استمر لساعات وأثار غضب وسخرية الديمقراطيين.

خطاب مطوّل للنائب الجمهوري

وكان من المفترض أن يتحدّث النائب الجمهوري عندما بدأ خطابه لمدة دقيقة واحدة قبل جلسة تصويت مساء الخميس في مجلس النواب هدفها إقرار قانون «أعيدوا البناء بشكل أفضل»، البالغة كلفته 1.8 تريليون دولار، و بعد خطاب مطوّل تطرق فيه إلى كل شيء، من خطة بايدن للإنفاق مرورا بالانسحاب من أفغانستان والسفر إلى أوروبا وإيلون ماسك وأبراهام لينكولن وقناة هولمارك وجائزة نوبل للسلام، وصولا إلى عمل فني في مكتبه، وبخلاف مجلس الشيوخ، لا يعترف مجلس النواب بأسلوب «التعطيل» الذي يتيح لحزب الأقلية إفساد تشريع عبر التحدّث لساعات، وبالتالي جرى تأجيل جلسة التصويت.

وقال ماكارثي فيما أدرك الديمقراطيون بأن تكتيكه نجح وبدأوا مغادرة المجلس «لا أعرف إن كانوا يعتقدون بأنني سأتوقف لأنهم غادروا. لن أقوم بذلك، إذ إنني في الواقع لا أخاطبهم بل أتوجّه إلى الشعب الأميركي».

وبينما قوبل خطاب النائب الجمهوري بالسخرية في البداية، إلا أنه سرعان ما بدأ يثير غضب الديمقراطيين عندما تحوّلت الدقائق إلى ساعات، فيما رأى كثيرون بأنه يتدرب على رئاسة مجلس النواب في 2022 في حال فوز الجمهوريين بغالبية المقاعد، وأصدر مكتب رئيسة مجلس النواب الحالية نانسي بيلوسي بيانًا مع دخول خطاب ماكارثي ساعته الرابعة جاء فيه بأنه «فقد البوصلة».

وقال البيان: «استعرض كيفن ماكارثي الليلة أفضل هجمات الجمهوريين ضد قانون أعيدوا البناء بشكل أفضل لخفض العجز وسحق التضخم»، وأضاف: «فيما يقترب وفق ما نأمل من النهاية (أي نهاية الخطاب)، نتساءل جميعًا: هل يدرك كيفن ماكارثي أين هو الآن؟».

وبدأ الديمقراطيون ليلتهم بمزاج تخيّم عليه الجدية، عازمين على إقرار مشروع قانون بايدن الضخم للرعاية الاجتماعية والمناخ، والذي يعد في صلب أجندته الداخلية التي تقدّر كلفتها الإجمالية بثلاثة تريليونات دولار، وجاءت الجلسة بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس على أول جزء من خطته الاقتصادية، التي تنص على تحديث شامل للبنى التحتية المتردية في الولايات المتحدة.

وما زال من المرجّح أن يمر التشريع في مجلس النواب، حيث يحظى الديمقراطيون بغالبية ثلاثة مقاعد، فيما أشار نائب واحد فقط من الحزب بأنه سيصوّت ضده، ومن ثم، سيرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع بأن يواجه عراقيل أكبر في وقت يشعر أعضاء ديمقراطيون بالقلق حيال إنفاق مبالغ قياسية في ظل ارتفاع كبير لأسعار الغاز والمواد الغذائية. وبعد مجلس الشيوخ، يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، على الأرجح في يناير.

وقال بايدن في بيان قبيل الجلسة «تراجعت طلبات الحصول على معونات بطالة بنحو 70% منذ توليت السلطة، وارتفعت مبيعات التجزئة»، وأضاف: «وقّعت على قانون تاريخي للبنى التحتية فيما قانون، أعيدوا البناء بشكل أفضل، في طريقه (ليتم إقراره). الأمور تتحسن».

ويشدد البيت الأبيض على أن «أعيدوا البناء بشكل أفضل» سيوفر ملايين فرص العمل، رغم أن الجمهوريين وصفوه بأنه مثال على إنفاق الديمقراطيين الخارج تمامًا عن السيطرة، لكن يرجّح بأن يجري تخفيفه في مجلس الشيوخ، حيث يحظى الديمقراطيون بغالبية ضئيلة للغاية فيما يعرب المعتدلون في صفوفهم عن قلقهم حيال خطط بايدن للإنفاق.

وارتفع مستوى التضخم السنوي إلى 6.2%الشهر الماضي، ليقدّم للجمهوريين سلاحًا آخر يشهرونه في وجه بايدن في وقت يسعون لاستعادة مجلسي الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية المرتقبة العام المقبل، ومجلس الشيوخ منقسم «50-50» منذ مدة تعد الأطول في تاريخه، وبالتالي فإن كل سناتور ديمقراطي يملك حق الفيتو على أي مشروع قانون طالما أن الجمهوريين يقفون صفًا واحدًا، ويطالب التقدميون في المجلس ببرنامج إجازة وطنية مدفوعة للعائلات وتوسيع مخصصات الرعاية الصحية، لكن بإمكان بيانات التضخم الأخيرة أن تؤثر سلبًا على هذه الجهود.