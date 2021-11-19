الأمم المتحدة تطالب الصين بإجراء تحقيق شفاف في قضية لاعبة كرة المضرب المغيبة قسريا

مبنى الأمم المتحدة.(الإنترنت)

طالبت الأمم المتحدة الصين، اليوم الجمعة، بتقديم أدلة تثبت سلامة نجمة كرة المضرب بينغ شواي، التي فُقد أثرها بعدما اتّهمت مسؤولاً رفيع المستوى في الحزب الشيوعي بالاعتداء عليها جنسيًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل، للصحفيين في جنيف: «من المهم الحصول على دليل على مكان تواجدها وسلامتها وندعو إلى إجراء تحقيق شفاف بشكل كامل في اتهاماتها المرتبطة بالاعتداء الجنسي».

وأثار اختفاء لاعبة التنس الصينية بينغ شواي، بطلة رولان غاروس وويمبلدون السابقة في الزوجي، بداية الشهر الجاري قلقًا كبيرًا في الأوساط الرياضية العالمية.

وتوارت بينغ عن الأنظار بعد اتهامها نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء عليها جنسيًّا. وأعربت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب الأربعاء عن قلقها لسلامة اللاعبة المختفية بعد ظهور رسالة منسوبة إليها على وسائل الإعلام الحكومية.

وأعرب رئيس رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب، ستيف سايمون، الأربعاء، في بيان عن قلقه بشأن سلامة اللاعبة الصينية بينغ شواي بعد ظهور رسالة منسوبة إليها على وسائل الإعلام الحكومية، مضيفًا أنه يشكك في المعلومات القادمة من الصين.