الأمم المتحدة تطالب الصين بإجراء تحقيق شفاف في قضية لاعبة كرة المضرب المغيبة قسريا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 02:13 مساء
مبنى الأمم المتحدة.(الإنترنت)

طالبت الأمم المتحدة الصين، اليوم الجمعة، بتقديم أدلة تثبت سلامة نجمة كرة المضرب بينغ شواي، التي فُقد أثرها بعدما اتّهمت مسؤولاً رفيع المستوى في الحزب الشيوعي بالاعتداء عليها جنسيًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل، للصحفيين في جنيف: «من المهم الحصول على دليل على مكان تواجدها وسلامتها وندعو إلى إجراء تحقيق شفاف بشكل كامل في اتهاماتها المرتبطة بالاعتداء الجنسي».

وأثار اختفاء لاعبة التنس الصينية بينغ شواي، بطلة رولان غاروس وويمبلدون السابقة في الزوجي، بداية الشهر الجاري قلقًا كبيرًا في الأوساط الرياضية العالمية.

وتوارت بينغ عن الأنظار بعد اتهامها نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي بالاعتداء عليها جنسيًّا. وأعربت رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب الأربعاء عن قلقها لسلامة اللاعبة المختفية بعد ظهور رسالة منسوبة إليها على وسائل الإعلام الحكومية.

وأعرب رئيس رابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب، ستيف سايمون، الأربعاء، في بيان عن قلقه بشأن سلامة اللاعبة الصينية بينغ شواي بعد ظهور رسالة منسوبة إليها على وسائل الإعلام الحكومية، مضيفًا أنه يشكك في المعلومات القادمة من الصين.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوم العالمي للرجل
كاريكاتير
«أبل» تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم
علوم وتكنولوجيا
5 ضربات تفسد رحلة «فرسان المتوسط» إلى قطر
رياضة محلية
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
في العدد 313: ماراثون الرئاسة ينطلق وينتظر «الغربلة».. والجائحة تهدأ قليلا
ليبيا
في العدد 313: ماراثون الرئاسة ينطلق وينتظر «الغربلة».. والجائحة تهدأ قليلا
ليبيا
«الداخلية»: فقدان صياد من طرابلس في عرض البحر
ليبيا
«فايزر» ستبيع 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لـ«كورونا» إلى الولايات المتحدة
دولى
«تويتر» يقفل حسابا باسم «سيف الإسلام معمر القذافي» بعد «انتهاكه قوانين الموقع»
ليبيا
مصير نجمة صينية يبقى مجهولا بعد اتهامها «مسؤولا» بالاعتداء الجنسي عليها
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح
ليبيا
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف أحدث منافس لسيارات Golf