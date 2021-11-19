إطلاق سائقي برنامج الأغذية العالمي المحتجزين بإثيوبيا

جنود من الجيش الأثيوبي على متن سيارة. (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنّ جميع السائقين العاملين لصالح برنامج الأغذية العالمي، والذين كانوا احتُجزوا الأسبوع الماضي في مدينة بشمال إثيوبيا على الطريق الوحيد المؤدّي إلى إقليم تيغراي، أفرجت السلطات الإثيوبية عنهم.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي إنّه تمّ الإفراج عن جميع السائقين الـ70 الذين كانوا معتقلين، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

الإثنين، أعلنت الأمم المتحدة أنّ 34 من السائقين أُفرِج عنهم. أمّا بقيّة السائقين والبالغ عددهم 36 الذين كانوا لا يزالون محتجزين، أُطلقوا أيضًا، على ما أكّدت المنظّمة الدوليّة. وهؤلاء ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولكنهم متعاقدون يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمي.

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من جهة ثانية، قال دوجاريك إنه من بين أكثر من عشرة موظفين بالأمم المتحدة اعتقلوا أخيرًا في إثيوبيا، «أطلق (الخميس) ستة».

وأعلنت إثيوبيا، الأسبوع الماضي، حال الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.

ويؤكّد حقوقيون أنّ الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من اتنية التيغراي -والتي شاعت خلال الحرب- تضاعفت مذاك، وأنّ الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه «جماعات إرهابية» دون مذكرة قضائية. ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدًا.