باريس تدعو إلى إطلاق الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 08:49 صباحا
الناشطة والصحفية الإيرانية، نرجس محمدي. (أ ف ب)

دعت فرنسا، الخميس، إلى الإفراج عن الناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، التي تنتقد بشدة عقوبة الإعدام في بلادها، وقد أوقفت في 16 نوفمبر، حسب باريس.

وقالت الخارجية الفرنسية أن محمدي، الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أسسته شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، هي «شخصية في الدفاع عن الحريات الأساسية» في بلادها، وأضافت أن «أنشطتها (محمدي) لا سيما في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام ومكافحة العنف ضد النساء، تسببت لها بعدة عقوبات سجن وعقوبات جسدية غير مقبولة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُفرج عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان في اكتوبر 2020 بعد خمس سنوات من السجن، وحكم عليها مجددًا في مايو بـ80 جلدة و30 شهرًا من السجن بتهمة القيام «بدعاية ضد النظام» السياسي الإيراني و«التشهير» و«التمرد» على سلطة السجون. وهي ملاحقة بتهمة نشر بيان ضد عقوبة الإعدام، وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن «إيوين» بطهران.

وحسب جريدة «اعتماد» الإصلاحية، فإن الناشطة، وهي صحفية أيضًا قالت إنها تعرضت «للضرب والمضايقة» في سجن «إيوين». وأفادت منظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أن محمدي نقلت «بالقوة» من سجن «إيوين» إلى سجن «زنجان» (شمال غرب).

ودعت فرنسا إيران الى «احترام التزاماتها الدولية» في مجال حقوق الإنسان «لا سيما الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية».

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