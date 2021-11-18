بولندا تندد بأي محاولة لعقد لقاءات رسمية مع النظام البيلاروسي برئاسة لوكاشنكو

رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي. (الإنترنت)

ندّد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، بأي محاولة لعقد لقاءات رسمية مع النظام البيلاروسي برئاسة ألكسندر لوكاشنكو، معتبرًا أن ذلك يعني «إضفاء شرعية» عليه، بحسب «فرانس برس».

وقال مورافيتسكي للصحفيين: «يجب أن نكون مدركين لواقع أن كل لقاء مباشر مع لوكاشنكو يساعده لأنه يضفي شرعية على نظامه».

واعتقل الجيش البولندي عشرات المهاجرين الذين عبروا الحدود البيلاروسية متهما القوات الخاصة في بيلاروس بالوقوف وراء العملية فيما حضّ وزراء خارجية مجموعة السبع الخميس مينسك على وضع حد لأزمة الهجرة.

ويخيم حوالى 2000 شخص، معظمهم من الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية البيلاروسية في ظروف مزرية بهدف العبور إلى الاتحاد الأوروبي. الذي يتهم بيلاروس باختلاق الأزمة ردا على عقوبات فرضت عليها، فيما ترفض مينسك وحليفتها الأبرز موسكو الاتهامات وتنتقدان الاتحاد الأوروبي لعدم استقباله المهاجرين الساعين لعبور الحدود.