بولندا تندد بأي محاولة لعقد لقاءات رسمية مع النظام البيلاروسي برئاسة لوكاشنكو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 06:25 مساء
رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي. (الإنترنت)

ندّد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، بأي محاولة لعقد لقاءات رسمية مع النظام البيلاروسي برئاسة ألكسندر لوكاشنكو، معتبرًا أن ذلك يعني «إضفاء شرعية» عليه، بحسب «فرانس برس».

وقال مورافيتسكي للصحفيين: «يجب أن نكون مدركين لواقع أن كل لقاء مباشر مع لوكاشنكو يساعده لأنه يضفي شرعية على نظامه».

واعتقل الجيش البولندي عشرات المهاجرين الذين عبروا الحدود البيلاروسية متهما القوات الخاصة في بيلاروس بالوقوف وراء العملية فيما حضّ وزراء خارجية مجموعة السبع الخميس مينسك على وضع حد لأزمة الهجرة.

ويخيم حوالى 2000 شخص، معظمهم من الشرق الأوسط، قرب الحدود البولندية البيلاروسية في ظروف مزرية بهدف العبور إلى الاتحاد الأوروبي. الذي يتهم بيلاروس باختلاق الأزمة ردا على عقوبات فرضت عليها، فيما ترفض مينسك وحليفتها الأبرز موسكو الاتهامات وتنتقدان الاتحاد الأوروبي لعدم استقباله المهاجرين الساعين لعبور الحدود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «صندوق العجائب» للانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أرسنال يقرر الاستغناء عن محمد النني
رياضة عالمية
الدبيبة: السلطات البلجيكية تحاول مجددا الاستيلاء على أموال الليبيين لديها
ليبيا
«وال» تهدي نورلاند و«كونغرس» كتاب «ملحمة نيكسون» للكاتب أبوالقاسم راجح
ليبيا
«غوغل» يتفق مع «فرانس برس» على دفع مقابل مادي لاستخدامه موادها
اقتصاد
مجلس الدولة يستنكر استمرار دعم المجتمع الدولي لإقامة انتخابات «غير دستورية»
ليبيا
الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
مباراة متوترة تصعد بالأرجنتين رفقة البرازيل إلى مونديال قطر 2022
رياضة عالمية
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
نورلاند لـ«السايح»: واشنطن ستواصل دعم المفوضية لضمان أمن ونزاهة التصويت
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«Avatr» الصينية تنافس بي إم دبليو «X6»