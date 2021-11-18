إقلاع طائرة تقل مهاجرين من بيلاروس باتجاه العراق

آلاف اللاجئين يحاولون اقتحام الحدود البولندية من بيلاروسيا، والشرطة البولندية تحاول صدهم. (رويترز)

أعلن مطار مينسك أن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية أقلعت، اليوم الخميس، من مينسك متوجّهة إلى بغداد ناقلة مهاجرين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروس وبولندا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد مسؤول دبلوماسي عراقي لوكالة «إنترفاكس» الروسية، أن الطائرة تقل على متنها 431 شخصًا.

وأعلن الجيش البولندي اليوم توقيف نحو 100 مهاجر عبروا الحدود البيلاروسية ليلا، متهما قوات البلد المجاور بتنظيم العملية، حيث يخيم آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، أو يقيمون بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية في ظروف مزرية بهدف العبور إلى الاتحاد الأوروبي، في أزمة بدأت خلال الصيف.

وحضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع «بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة» في بيان مشترك، اليوم بيلاروس على وضع حد للأزمة، متهمين إياها بافتعالها عمدا وتعريض حياة أشخاص للخطر، داعين «النظام لوقف حملته العدائية والاستغلالية فورا».

ويحمل الاتحاد الأوروبي، مينسك المسؤولية عن الأزمة التي تأتي، بحسب بروكسل، ردا على العقوبات المفروضة على الدولة السوفياتية السابقة. لكن مينسك وحليفتها الرئيسية روسيا رفضتا الاتهامات وانتقدتا الاتحاد الأوروبي لعدم استقبال المهاجرين الذين يسعون لعبور الحدود، بحسب «فرانس برس».