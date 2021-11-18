ستيف بانون ينفي الاتهامات الموجهة إليه بشأن الهجوم على «الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 02:33 مساء
ستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب، في واشنطن 15 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

كشفت وثائق قضائية أن ستيف بانون، الحليف المقرب للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نفى تهمة «عرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق» في هجوم السادس من يناير على «الكابيتول» مقر البرلمان.

ويحاكم المستشار السابق البالغ من العمر 67 عامًا لرفضه الإدلاء بشهادته وتقديم وثائق إلى لجنة خاصة في مجلس النواب تحقق في دور الرئيس الجمهوري السابق في هجوم أنصاره على الكونغرس. وقد يحكم على بانون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثين يومًا وسنة واحدة لكل تهمة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وحضر بانون إلى مقر الشرطة في واشنطن، الإثنين، ويفترض أن يمثل أمام قاض فدرالي، الخميس.، وقال لوسائل إعلام، الإثنين: «ننتقل إلى الهجوم بعدما سئمنا من الدفاع»، متهمًا الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بأنه «أصدر الأمر بشكل مباشر بملاحقته قضائيًا».

ورفض ستيف بانون الذي استدعته اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية، الإدلاء بشهادته، مشيرًا إلى حق الرؤساء في عدم الكشف عن محتوى بعض الوثائق والمناقشات.

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