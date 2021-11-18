مقتل 25 مدنيا في هجوم غرب النيجر قرب الحدود مع مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 10:04 صباحا
جنود من النيجر في صحراء إييفيرونان، 12 فبراير 2020. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية النيجرية، مساء الأربعاء، مقتل 25 مدنيًا، الثلاثاء، في غرب البلاد قرب الحدود مع مالي في هجوم شنّه مسلّحون يُعتقد أنهم «جهاديون».

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «معسكر بكورات (...) بمديرية تيليا تعرّض لهجوم شنّه مسلّحون مجهولون»، وأضافت: «الحصيلة المؤقّتة للهجوم هي مقتل 25 شخصًا وإصابة آخر وحرق مركبتين».

وفي بيانها أشارت الوزارة إلى هجوم ثانٍ استهدف بلدة أخرى في غرب البلاد، وقالت إن «مسلّحين مجهولين» هاجموا بلدة تيمارام في مديرية تاهوا حيث «قاموا بإحراق أو نهب بنى تحتية اجتماعية» بما في ذلك دار البلدية والمركز الصحي وشركة الكهرباء، وكذلك وكالتان لتحويل الأموال، وشددت على أن «عمليات التمشيط بدأت وما زالت مستمرّة في المناطق المعنيّة».

- 60 قتيلا في هجوم «جهادي» بغرب النيجر

وتقع مديريتا تيليا وتاهوا في غرب البلاد على الحدود مع مالي. وحسب مسؤول محلّي، فإنّمسلّحين «جهاديين» شنّوا كلا الهجومين.

وفي 21 مارس قُتل في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري 141 شخصًا على أيدي «جهاديين» هاجموا عددًا من القرى والمخيّمات.

وتيلابيري منطقة شاسعة ومضطربة تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، وهي مسرح منذ العام 2017 لهجمات دامية من قبل جماعات مسلّحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

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