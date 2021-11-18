الفلبين تتهم الصين بمهاجمة قواربها بـ«خراطيم مياه»

سفينة حربية أميركية في بحر الصين الجنوبي قرب منطقة تطالب بكين بالسيادة عليها، أبريل 2020، (ا ف ب)

اتهّمت الفلبين، اليوم الخميس، حرس السواحل الصيني بإطلاق مدافع مائية على قواربها، التي كانت تنقل إمدادات لعسكريين في بحر الصين الجنوبي «المتنازع عليه بشدّة» بين البلدين، مطالبة بكين بـ«التراجع».

وأعرب وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين لبكين عن «غضبه وإدانته واحتجاجه» على الواقعة التي حصلت الثلاثاء الماضي، بينما كانت قوارب في طريقها إلى آتول «سيكوند توماس»، إحدى الشعاب الحلقية المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها بين البلدين، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «لحسن الحظ، لم يصَب أحد بأذى، لكنَّ قواربنا اضطرت لقطع مهمّة نقل الإمدادات التي كانت مكلّفة القيام بها».

وشدَّد البيان على أن ما قامت به بكين «غير شرعي»، مشيرًا إلى أن ثلاث سفن تابعة لحرس السواحل الصيني اعترضت الطريق أمام القوارب الفلبينية وأطلقت عليها خراطيم المياه.

وأوضح الوزير في بيانه أن القوارب التي استهدفتها خراطيم المياه الصينية هي زوارق «عمومية»، ما يشي بأنها مدنيّة وليست عسكرية، لكنّه شدَّد في الوقت نفسه على أنها مشمولة باتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمتها بلاده مع الولايات المتحدة.

وأكمل لوكسين «لا يحقّ للصين أن تطبّق القانون داخل هذه المناطق وفي محيطها»، مشدّدًا على أنه «يجب عليها أن تتوخّى الحذر وأن تتراجع».

وتصاعدت هذه السنة حدّة التوتّرات في البحر الغني بالثروات الطبيعية بعدما رصدت مئات السفن الصينية قرب «ويتسون»، الشعب المرجانية المتنازع عليها والواقعة بدورها في أرخبيل سبراتلي.

وتطالب الصين بالغالبية العظمى من مياه البحر الذي يعتبر ممرًا أساسيًا للتجارة البحرية الدولية إذ تمرّ عبره سنويًا بضائع بتريليونات الدولارات.