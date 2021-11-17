رئيس جورجيا السابق المضرب عن الطعام في «وضع حرج»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 10:45 مساء
رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي. (أرشيفية، أ ف ب)

أكد أطباء، مساء الأربعاء، أن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون منذ عودته من المنفى مطلع أكتوبر والمضرب عن الطعام منذ أسابيع عدة، يعاني وضعًا حرجًا، ولا يتلقى الرعاية الصحية المناسبة.

وقالت مجموعة الأطباء التي شكلها أمين المظالم الجورجي في بيان: «يعتبر الوضع الصحي الحالي للمريض حرجًا»، مضيفة أن مستشفى السجن حيث يعالج الرئيس لا يمكن أن يوفر له الرعاية الطبية المطلوبة.

- جورجيا: انتهاء الانتخابات البلدية وزعيم المعارضة مضرب عن الطعام

ميخائيل ساكاشفيلي الذي كان الرئيس الموالي للغرب في هذا البلد القوقازي من 2004 إلى 2013 وبات الآن زعيم المعارضة، سُجن أوائل أكتوبر عند عودته من المنفى قبل الدورة الأولى من الانتخابات، وبدأ ساكاشفيلي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الاعتقال «السياسي البحت» بحسب قوله، ولا يزال مستمرًّا فيه، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها لحالته الصحية بعد أن رفضت السلطات إدخاله المستشفى كما أوصى الأطباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة كروس أوفر جديدة من هوندا