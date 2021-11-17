رئيس جورجيا السابق المضرب عن الطعام في «وضع حرج»

رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي. (أرشيفية، أ ف ب)

أكد أطباء، مساء الأربعاء، أن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي المسجون منذ عودته من المنفى مطلع أكتوبر والمضرب عن الطعام منذ أسابيع عدة، يعاني وضعًا حرجًا، ولا يتلقى الرعاية الصحية المناسبة.

وقالت مجموعة الأطباء التي شكلها أمين المظالم الجورجي في بيان: «يعتبر الوضع الصحي الحالي للمريض حرجًا»، مضيفة أن مستشفى السجن حيث يعالج الرئيس لا يمكن أن يوفر له الرعاية الطبية المطلوبة.

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ميخائيل ساكاشفيلي الذي كان الرئيس الموالي للغرب في هذا البلد القوقازي من 2004 إلى 2013 وبات الآن زعيم المعارضة، سُجن أوائل أكتوبر عند عودته من المنفى قبل الدورة الأولى من الانتخابات، وبدأ ساكاشفيلي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الاعتقال «السياسي البحت» بحسب قوله، ولا يزال مستمرًّا فيه، وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها لحالته الصحية بعد أن رفضت السلطات إدخاله المستشفى كما أوصى الأطباء.