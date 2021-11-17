لبنان يفرض قيودا على الرحلات الجوية المتجهة نحو بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:30 مساء
مهاجرون على حدود بولندا من جانب بيلاروسيا. (أ ف ب)

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، أن مواطني بيلاروسيا واللبنانيين الحاملين تأشيرة دخول وكل الحاصلين على تصريح إقامة في بيلاروسيا، أكانوا لبنانيين أم أجانب، سيُسمح لهم حصرًا بالسفر من بيروت إلى بيلاروسيا، في ظل هجرة الآلاف بطرق غير شرعية عبر مطار بيروت في محاولة للوصول إلى بولندا.

وشددت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان، على أن «عديد المسافرين العرب والأجانب وصلوا أخيرًا إلى بيلاروسيا انطلاقًا من بيروت عبر رحلات لشركات طيران مختلفة، من بينها الناقل الجوي النظامي البيلاروسي (بيلافيا) بغية الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات تهريب»، وفق «فرانس برس».

حدود بيلاروسيا وبولندا
ويُخيم آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، منذ أيام عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، على أمل دخول الاتحاد الأوروبي. ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتنظيم تدفق آلاف المهاجرين إلى حدود بولندا وليتوانيا، بدعم من موسكو، انتقامًا للعقوبات المفروضة عليها إثر القمع المستمر للمعارضة البيلاروسية منذ 2020.

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وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى بيلاروسيا والمواطنين البيلاروس، وكل من لديه إقامة في بيلاروسيا، واللبنانيون منهم أيضًا، واللبنانيين الحاصلين على تأشيرة دخول. 

منع مسافرين
وكان المسؤولون في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بدؤوا منذ شهر منع ركاب الترانزيت العراقيين من السفر إلى بيلاروسيا، بحسب مصدر في المطار، فيما انخفض عدد الرحلات الجوية من بيروت إلى مينسك في الفترة الأخيرة.

وأعلنت شركة الطيران البيلاروسية «بيلافيا»، الإثنين، أن دبي منعت السوريين والعراقيين والأفغان واليمنيين من الصعود إلى رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروسيا، فيما قالت الجمعة إن السلطات التركية وضعت قيود سفر إلى بيلاروسيا أيضًا على رعايا سورية والعراق واليمن.

وأوقفت شركة الطيران السورية الخاصة «شام وينغز»، السبت، رحلاتها إلى مينسك. وفي مواجهة هذه الأزمة، أعلن العراق بدء تسيير أول رحلة عودة للمهاجرين العراقيين من بيلاروسيا الخميس «على أساس طوعي».

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