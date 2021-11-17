الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 07:20 مساء
مجموعة من المهاجمين لمبنى الكونغرس في واشنطن، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

قضت محكمة في واشنطن بالسجن 41 شهرًا على ناشط مؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب، لمشاركته في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي في السادس من يناير الماضي.

وكان الادعاء طلب الحكم بالسجن على جايكوب شانسلي (34 عامًا) لأكثر من أربع سنوات. وهو خاض المحاكمة في سبتمبر على أساس الاعتراف بالتهم الموجهة إليه بالمشاركة في اقتحام مقر الكونغرس مع مئات من أنصار ترامب لمنع البرلمانيين من المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وفق «فرانس برس».

سمحت قاضية فدرالية، الثلاثاء الماضي، للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب، مبنى «الكابيتول» في السادس من يناير، وثائق تتعلق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم، رغم محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها.

أنقذوا أميركا
وقالت القاضية تانيا تشاتكان، في حكمها الذي نشرته وسائل إعلام أميركية إن «المحكمة تعتبر أن المصلحة العامة تتطلب تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة الحوادث التي أدت إلى السادس من يناير»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وكان دونالد ترامب يرغب خصوصًا منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتصلوا به في السادس من يناير. وتضم الوثائق التي تزيد على 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق السابق مارك ميدوز، وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ولم يرغب ترامب أيضًا في نشر الجريدة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحفية ومكالماته الهاتفية. ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحفية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسوَّدة نص خطابه خلال تجمع «أنقذوا أميركا» الذي سبق الهجوم.

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