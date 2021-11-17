لوكاشنكو وميركل يتفقان على محادثات حول أزمة المهاجرين

صورة مركبة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (الإنترنت)

أعلنت مينسك، الأربعاء، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفقا على بدء مفاوضات على مستوى أوروبي لحل أزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا.

وقال المكتب الإعلامي للوكاشنكو كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «بلتا» إن ميركل ولوكاشنكو اتفقا على أن «المشكلة بمجملها تعود الى مستوى (علاقات) بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي وعلى أن يجري مسؤولون يعينون من قبل كل من الطرفين مفاوضات على الفور»، وفق «فرانس برس».

ورحّب الكرملين، الأربعاء، بإقامة تواصل مباشر بين مسؤولين أوروبيين وبيلاروسيين لمحاولة حلّ أزمة المهاجرين على الحدود البولندية - البيلاروسية.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «هناك تبادل لوجهات النظر لحلحلة (الوضع) ومن المهم جدًا أن تواصلًا مباشرًا أُقيم». وجاءت تصريحاته بعد المحادثات التي أُجريت في الأيام الأخيرة ولا سيما، الإثنين، بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو.