بلينكن: السودان سيحظى بالدعم الدولي في حال إعادة «الشرعية» للحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 03:40 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددًا في حال إعادة «الشرعية» للحكومة التي تمت الإطاحة بها إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة أفريقية «من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قويًا للغاية»، وفق «فرانس برس».

والتقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي فيي،رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، خلال زيارتها الخرطوم.

وأضافت الدبلوماسية الأميركية في منشور على موقع «تويتر»، يوم الثلاثاء، إنها بحثت مع حمدوك سُبل استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وأعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، حل مؤسسات الحكم الانتقالي تزامنًا مع اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته وعديد السياسيين. وأُعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي، ولا يزال قيد الإقامة الجبرية.

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ولاحقًا، شكَّل البرهان مجلس سيادة انتقاليًّا جديدًا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى «الحرية والتغيير»، وهو تكتل سياسي انبثق من الانتفاضة ضد البشير دعا إلى تظاهرة «مليونية» جديدة الأربعاء.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسًا للمجلس. كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع، المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبًا لرئيس المجلس. وتعهدا بأن يجريا «انتخابات حرة وشفافة» في صيف 2023. ويصر البرهان على أن تحرك الجيش في أكتوبر «لم يكن انقلابًا» بل خطوة لـ«تصحيح المسار».

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