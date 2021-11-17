«الطاقة الذرية» تنفي أي دور محتمل لكاميراتها في الهجوم على موقع نووي إيراني

وكالة الطاقة الذرية (أرشيفية: إنترنت)

رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتمال أن تكون كاميراتها للمراقبة قد استُخدمت من جانب منفذي هجوم على موقع نووي إيراني في يونيو، كما قالت إيران، بحسب تقرير اطلعت عليه «فرانس برس» الأربعاء.

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي «يرفض بشكل قاطع فكرة أن تكون كاميرات الوكالة قد لعبت دورًا لمساعدة طرف آخر في شنّ هجوم على مجمع تيسا في كرج»، قرب طهران، بحسب «فرانس برس».

زادت إيران بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، في انتهاك لالتزاماتها بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني العام 2015، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رفع مخزون اليورانيوم المخصّب

بحسب تقديرات مطلع نوفمبر، رفعت طهران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، أي أعلى بكثير من الحدّ المسموح به بنسبة 3.67%، إلى 17.7 كلغ مقابل 10 كلغ في نهاية أغسطس، في حين أنها زادت مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% من 84.3 كلغ إلى 113.8 كلغ.

يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الذي أبدى أخيرًا قلقه إزاء عدم التواصل مع المسؤولين الإيرانيين، زيارة إلى طهران، الإثنين المقبل، يلتقي خلالها وزير الخارجية، وفق ما أعلن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، الأربعاء.

استئناف المباحثات

وقال بهروز كمالوندي، لوكالة «فارس»، إن غروسي «سيصل طهران مساء الإثنين 22 نوفمبر، ويلتقي الثلاثاء رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية (محمد إسلامي) ووزير الخارجية»، في زيارة ستأتي قبيل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية، وقبل أسبوع من استئناف مباحثات بين إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الإثنين الماضي، أن طهران قدمت لغروسي دعوة لزيارتها، وهي «تنتظر رده» بشأن ذلك. وأتى الإعلان عن الدعوة بعدما أبدى غروسي في 12 نوفمبر، «استغرابه» لعدم وجود تواصل بينه وبين مسؤولين سياسيين في حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وتحدث مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة عن «قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها» مع إيران.

زيارة وحيدة لمدير وكالة الطاقة الذرية

ومنذ تولي المحافظ المتشدد رئيسي منصبه مطلع أغسطس، زار غروسي طهران مرة واحدة، إلا أنه لم يلتق في تلك الزيارة سوى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي. وشهدت تلك الزيارة التي جرت في 12 سبتمبر، التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن صيانة معدات مراقبة وكاميرات منصوبة في منشآت نووية.

إلا أن الوكالة الدولية شكت بعد أيام من إبرام الاتفاق، من منعها من دخول «ضروري» إلى منشأة كرج قرب طهران لتصنيع أجهزة الطرد المركزي. وفي حين قالت الوكالة إن هذه المنشأة كانت ضمن الاتفاق بشأن صيانة معدات المراقبة، نفت طهران ذلك، وأكدت أن المنشأة لا تزال مشمولة بتحقيق في محاولة تخريب تعرضت لها في يونيو الماضي، واتهمت إيران «إسرائيل» بالضلوع فيها.