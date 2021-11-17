مدير وكالة الطاقة الذرية يزور طهران الإثنين

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي خلال زيارة سابقة إلى طهران، 12 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

يبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الذي أبدى أخيرًا قلقه إزاء عدم التواصل مع المسؤولين الإيرانيين، زيارة إلى طهران، الإثنين المقبل، يلتقي خلالها وزير الخارجية، وفق ما أعلن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، الأربعاء.

وقال بهروز كمالوندي، لوكالة «فارس»، إن غروسي «سيصل طهران مساء الإثنين 22 نوفمبر، ويلتقي الثلاثاء رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية (محمد إسلامي) ووزير الخارجية»، في زيارة ستأتي قبيل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية، وقبل أسبوع من استئناف مباحثات بين إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الإثنين الماضي، أن طهران قدمت لغروسي دعوة لزيارتها، وهي «تنتظر رده» بشأن ذلك. وأتى الإعلان عن الدعوة بعدما أبدى غروسي في 12 نوفمبر، «استغرابه» لعدم وجود تواصل بينه وبين مسؤولين سياسيين في حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وتحدث مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة عن «قائمة طويلة من المواضيع التي نحتاج إلى مناقشتها» مع إيران.

زيارة وحيدة لمدير وكالة الطاقة الذرية لإيران في عهد رئيسي

ومنذ تولي المحافظ المتشدد رئيسي منصبه مطلع أغسطس، زار غروسي طهران مرة واحدة، إلا أنه لم يلتق في تلك الزيارة سوى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي. وشهدت تلك الزيارة التي جرت في 12 سبتمبر، التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن صيانة معدات مراقبة وكاميرات منصوبة في منشآت نووية.

إلا أن الوكالة الدولية شكت بعد أيام من إبرام الاتفاق، من منعها من دخول «ضروري» إلى منشأة كرج قرب طهران لتصنيع أجهزة الطرد المركزي. وفي حين قالت الوكالة إن هذه المنشأة كانت ضمن الاتفاق بشأن صيانة معدات المراقبة، نفت طهران ذلك، وأكدت أن المنشأة لا تزال مشمولة بتحقيق في محاولة تخريب تعرضت لها في يونيو الماضي، واتهمت إيران «إسرائيل» بالضلوع فيها.

وتأتي زيارة غروسي قبل استئناف المباحثات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، والمقرر في 29 نوفمبر. وأبرمت إيران وستّ قوى دولية في 2015، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عديد العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم.

غير أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران. وردًا على ذلك، بدأت إيران العام 2019 بالتراجع تدريجًا عن تنفيذ عديد التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وقيدت إيران اعتبارًا من مطلع 2021، عمل مفتشي الوكالة الدولية، وزادت من نسب التخصيب، إذ قامت بداية بإنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 20%، ولاحقًا بنسبة 60%، علما بأن الاتفاق النووي حدد سقف التخصيب عند 3.67%.

وأبدى جو بايدن، الذي خلف ترامب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، شرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات مباحثات في فيينا بين أبريل ويونيو.