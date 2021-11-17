مجلس الشيوخ يصوت ضد عزل الرئيس في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:17 صباحا
الحزب الشيوعي في تشيلي خلال إلقاء لائحة اتهامات ضد الرئيس، 9 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

صوّت مجلس الشيوخ في تشيلي ضدّ عزل الرئيس سيباستيان بينيرا، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الذي تهيمن عليه المعارضة، الأسبوع الماضي، الاتّهام في قضية تضارب مصالح بسبب صفقة بيع شركة تعدين في العام 2010، كشفتها «وثائق باندورا».

ورّغم أنّ المعارضة تمتلك الغالبية في مجلس الشيوخ أيضًا، إلا أنّ إقرار آلية عزل الرئيس في المجلس يحتاج أغلبية الثلثين أي 29 صوتًا، وهي عتبة لم تتمكن المعارضة من بلوغها، إذ صوّت لصالح الآلية 24 سيناتورا، مقابل 18 صوّتوا ضدّها بينما امتنع سيناتور واحد عن التصويت، حسب وكالة «فرانس برس».

وكشفت «وثائق باندورا» أنّ شركة «مينيرا دومينغا» للتعدين بيعت من قبل شركة يملكها أبناء رئيس الدولة إلى رجل أعمال صديق لوالدهم مقابل 152 مليون دولار، في صفقة أٌجريت في الجزر العذراء البريطانية.

ونصّت الصفقة على أن تُسدّد قيمتها على ثلاث دفعات، وتضمّنت بندًا مثيرًا للجدل اشترط لإتمام آخر دفعة، عدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.

ووفقًا للتحقيق، فقد فشلت حكومة سيباستيان بينيرا في حماية المنطقة التي جرى التخطيط للتعدين فيها، لذلك جرى سداد الدفعة الثالثة.

لكنّ الرئيس نفى الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكدًا أنّها مبنية على «وقائع مزيفة وكاذبة»، ومذكّراً بأنّ وزارة العمل «حقّقت بعمق» في القضية العام 2017، ثم أغلقت لدى القضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية