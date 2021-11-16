بايدن يحظر دخول رئيس نيكاراغوا ووزرائه الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

حظر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، دخول رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو، التي تشغل منصب نائبة الرئيس، وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها إلى الولايات المتحدة، في إعلان أشبه بلائحة اتهامية بسبب «انتهاكاتهم» للديمقراطية، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعتبر بايدن، في نص نشر بعد الفوز المطعون به لأورتيغا بولاية رئاسية جديدة في انتخابات السابع من نوفمبر، أنه «من واجب الولايات المتحدة التحرّك إزاء ما تمارسه حكومة أورتيغا ومن يدعمونه من قمع وانتهاكات».

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وفرضت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عقوبات مالية على مكتب المدعي العام الفدرالي في نيكاراغوا وتسعة من كبار المسؤولين في البلاد «ردًّا على الانتخابات الصورية التي نظمها الرئيس دانيال أورتيغا ونائبته روساريو موريو».

وجاءت العقوبات الأميركية على خلفية حرمان المعارضة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من الشهر الجاري بعد سجن المعارضين الرئيسيين.

وتستهدف الإجراءات العقابية الأميركية خصوصًا أعضاء الحكومة والعديد من رؤساء بلديات المدن التي اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية بالتورط في حملة القمع العنيفة للاحتجاجات السلمية في العام 2018»، وفق «فرانس برس».