تنظيم «داعش» يعلن مسؤوليته عن هجومي كمبالا الانتحاريين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 09:48 مساء
شرطيون في موقع احد الانفجارين في كمبالا في 16 نوفمبر 2021. (فرانس برس)

أعلن تنظيم «داعش»، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجومين الانتحاريين اللذين شهدتهما العاصمة الأوغندية كمبالا، مؤكدًا أن ثلاثة انتحاريين نفذوهما وأوقعا ثلاثة قتلى على الأقل ونحو 30 جريحًا، بحسب «فرانس برس».

وقال التنظيم الإرهابي، في بيان نشر عبر حسابه على تطبيق «تلغرام»، إن الهجوم الأول استهدف المقر العام للشرطة بالمدينة، بينما وقع الثاني بالقرب من مبنى البرلمان الذي كان يستعد لعقد إحدى جلساته.

وأسفر الهجومان عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 33 آخرين بجروح، وفق ما أعلن الناطق باسم الشرطة الأوغندية فريد أنانغا في مؤتمر صحفي.

وقال أنانغا، إن مجموعة محلية مرتبطة بمتمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة»، شنت الهجومين، موضحًا: «حتى الآن لدينا جثث ثلاثة قتلى وثلاثة انتحاريين (...) وثمة 33 جريحًا، خمسة منهم إصابتهم بالغة»، وفق «فرانس برس».

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