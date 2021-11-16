بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى لبنان باستثناء الضرورة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 07:22 مساء
علم لبنان بالقرب من منطقة حدودية. (الإنترنت)

نصحت بريطانيا في تحديث جديد صدر، يوم الثلاثاء، بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت في بيان إن «وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري، وباستثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها».

ويواجه لبنان انهيارًا ماليًّا واقتصاديًّا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث، بالإضافة إلى جائحة «كوفيد-19»، والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت ودمر مناطق كبيرة من المدينة، وأدى إلى قتل أكثر من 215 شخصًا.

- بعد الانهيار الكبير لـ«الليرة» اللبنانية.. أكوام من العملة المحلية ليس لها قيمة مالية تذكر
- إلى الدراجات و «التوك توك».. الأزمة الاقتصادية تغير عادات اللبنانيين في التنقل

ويظهر الموقع الإلكتروني للحكومة أنها تنصح بعدم السفر إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهي مناطق تقع على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع سورية ومنطقة الهرمل.

وتعد السياحة بشكل تاريخي مكونًا رئيسيًّا للاقتصاد اللبناني، وقد تراجعت بشكل كبير منذ أواخر العام 2019. وكشف وزير السياحة اللبناني في الآونة الأخيرة شعارًا جديدًا لجذب السائحين إلى لبنان، وهو «بجنونك بحبك»، وذلك بهدف تصوير هشاشة الحياة هناك كنقطة فخر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «1-1» أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
عملة «بيتكوين» تفقد أكثر من 4% من قيمتها
اقتصاد
ماكرون غيّر درجة الأزرق على العلم الفرنسي (صور)
منوعات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ315 شركة خلال أسبوع
ليبيا
السجائر الإلكترونية تثير الجدل في بريطانيا
طب وصحة
مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
ضبط متهم بحرق منزل في بنغازي
ليبيا
مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة
دولى
إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»
رياضة عالمية
سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق
رياضة عالمية
بعشرة أهداف نظيفة.. إنجلترا تلتحق بركب المتأهلين إلى مونديال قطر
رياضة عالمية
رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارا بشأن تشافي
رياضة عالمية
أميركا: روسيا أجرت اختبارا مضادا لأحد أقمارنا الصناعية
دولى
توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا: سجن 3 رجال بعد عملية سطو قياسية