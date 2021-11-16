بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى لبنان باستثناء الضرورة

علم لبنان بالقرب من منطقة حدودية. (الإنترنت)

نصحت بريطانيا في تحديث جديد صدر، يوم الثلاثاء، بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري.

وقالت في بيان إن «وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري، وباستثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها».

ويواجه لبنان انهيارًا ماليًّا واقتصاديًّا وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث، بالإضافة إلى جائحة «كوفيد-19»، والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت ودمر مناطق كبيرة من المدينة، وأدى إلى قتل أكثر من 215 شخصًا.

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ويظهر الموقع الإلكتروني للحكومة أنها تنصح بعدم السفر إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهي مناطق تقع على بعد خمسة كيلومترات من الحدود مع سورية ومنطقة الهرمل.

وتعد السياحة بشكل تاريخي مكونًا رئيسيًّا للاقتصاد اللبناني، وقد تراجعت بشكل كبير منذ أواخر العام 2019. وكشف وزير السياحة اللبناني في الآونة الأخيرة شعارًا جديدًا لجذب السائحين إلى لبنان، وهو «بجنونك بحبك»، وذلك بهدف تصوير هشاشة الحياة هناك كنقطة فخر.