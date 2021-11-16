الصحفي الأميركي داني فنستر في الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحه في بورما

الصحفي داني فنستر ووالدته روز في مطار جاي إف كاي, 16 نوفمبر 2021, (أ ف ب)

التقى الصحفي الأميركي داني فنستر، أقاربه صباح الثلاثاء في مطار جون كنيدي بنيويورك، بعد إطلاق سراحه والعفو عنه في بورما؛ حيث أمضى ستة أشهر في السجن، وحُكم عليه بالسجن 11 عامًا، «بتهمة التحريض على الفتنة».

وبدا فنستر هزيلًا ومبتسمًا، مرتديًا الملابس التي كان يرتديها الإثنين في الدوحة إلى جانب الدبلوماسي والسياسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون، الذي عمل من أجل إطلاق سراحه.

وأكد الصحفي البالغ من العمر 37 عامًا، أنه «لا يصدق» أنه عاد إلى الولايات المتحدة، قائلًا أمام عدد من الصحفيين بينهم تلفزيون إف ب AFPTV، في صالة وصول بمطار نيويورك «لقد كانت فترة انتظار طويلة. إنها لحظة تخيلتها منذ فترة طويلة وتتخطى كل توقعاتي».

كان فنستر يعمل في صحيفة «فرونتير ميانمار»، وهي من أبرز وسائل الإعلام المستقلة في البلاد منذ نحو عام، واعتقل أثناء محاولته مغادرة البلاد في مايو الماضي.

ومذاك هو معتقل في سجن إنسين سيئ السمعة في رانغون، إلى جانب العديد من السجناء السياسيين.

حكم بالسجن 11 عامًا على الصحفي الأميركي

والأسبوع الماضي، حكم على الصحفي بالسجن 11 عاما، «بتهم التحريض على الفتنة وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة».

وأفرج عنه الإثنين، وكان من المفترض أن يمثل أمام محكمة الثلاثاء، إذ كان من المحتمل أن تصدر بحقه عقوبة بالسجن المؤبد بتهمتي «الإرهاب والتحريض على الفتنة»، لكن النظام البورمي قال في بيان إنه تم العفو عنه «لأسباب إنسانية» بعد مفاوضات مع بيل ريتشاردسون ومبعوثين يابانيين.