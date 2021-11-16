موسكو تنفي الاتهامات الأميركية بشأن تعريضها محطة الفضاء الدولية لـ«الخطر»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت موسكو، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بأنها عرَّضت محطة الفضاء الدولية وطاقمها للخطر بإطلاقها، الإثنين، صاروخًا مضادًا للأقمار الصناعية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله خلال مؤتمر صحفي إن «الإعلان أن روسيا الاتحادية تثير مخاطر على استخدام الفضاء لأغراض سلمية أمر أقل ما يمكن قوله إنه خبيث»، مؤكدًا أن «لا أساس» لهذه الاتهامات.

- موسكو: سلامة طاقم محطة الفضاء الدولية أولوية

وفي قت سابق اليوم، أكدت وكالة الفضاء الروسية أن «سلامة طاقم» محطة الفضاء الدولية هي «أولويتها الرئيسية».

ولفتت الوكالة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إلى أن «وحدها الجهود المشتركة لجميع القوى الفضائية ستكون قادرة على ضمان تعايش آمن قدر الإمكان والعمليات في مجال الفضاء»، دون الردّ بشكل مباشر على الاتهامات الأميركية.