توجيه تهمة «التزوير» أثناء انتخابات 2020 لزعيمة بورما السابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 09:37 صباحا
الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي. (أرشيفية: الإنترنت)

ستوجّه إلى الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي، التي أطاحها الجيش في فبراير والمستهدفة مذاك بعدة إجراءات قضائية، تهمة «التزوير الانتخابي» أثناء الانتخابات التشريعية للعام 2020 التي حقق فيها حزبها فوزًا ساحقًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت جريدة «غلوبل نيولايت أوف ميانمار» أن سو تشي ستُلاحق بتهمة «التزوير الانتخابي». وستتمّ ملاحقة 15 مسؤولًا آخر كانوا قد أوقفوا أثناء «انقلاب فبراير» وبينهم الرئيس السابق للجمهورية وين مينت، بالتهمة نفسها، وفق وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك غداة الإفراج عن الصحفي الأميركي داني فينستر، الذي مُنح عفوًا بعدما أمضى قرابة ستة أشهر في السجن عشية محاكمته التي كان سيواجه خلالها احتمال فرض بحقه عقوبة السجن المؤبد بتهمة الإرهاب. وتمّ ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وتشهد بورما اضطرابات منذ «استيلاء» الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي، المدنية المنتخبة.

منذ يونيو، تحاكم أونغ سان سو تشي (76 عامًا) التي تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها فجر 1 فبراير، بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع ومخالفة القيود المرتبطة بـ«كوفيد-19»، والعصيان والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة.

ويندد عديد المراقبين بمحاكمة سياسية بهدف تحييد أونغ سان سو تشي التي فازت في الانتخابات عامي 2015 و2020.

في نهاية أكتوبر، حكم على وين هتين المساعد المقرب لأونغ سان سو تشي، البالغ من العمر 80 عامًا بالسجن 20 عامًا بتهمة الخيانة.

وأنهى «الانقلاب العسكري» فترة من الديموقراطية شهدتها البلاد استمرت لعقد. منذ ذلك الحين، يقوم العسكريون بقمع دموي لمعارضيهم وقتل أكثر من 1200 مدني وتم توقيف أكثر من سبعة آلاف، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية «رابطة مساعدة السجناء السياسيين» التي تسلّط الضوء على حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.

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