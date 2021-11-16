بايدن يعرب للرئيس الصيني عن «مخاوفه» حيال حقوق الإنسان وتايوان

لقاء بايدن والرئيس الصيني، 6 أكتوبر 2021، (رويترز)

أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن «مخاوفه» حيال حقوق الإنسان في الصين، وأطلق تحذيرًا بشأن تايوان، خلال قمّته الافتراضية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وفق ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض الثلاثاء.

وعبّر بايدن عن «مخاوفه حيال ممارسات (الصين) في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ وحقوق الإنسان بشكل عام»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبقى وفيّة لسياسة «الصين الواحدة»، مؤكدًا «معارضته بشدة» أي محاولة «أحادية لتغيير الوضع الراهن أو الإخلال بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان»، وفق ما جاء في النصّ الذي نُشر بعد الاجتماع الذي استغرق ساعات.