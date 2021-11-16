مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 12:45 صباحا
قاعة اجتماعات مجلس الأمن. (الإنترنت)

رحب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بالجهود التي تكللت بتحقيق انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في العراق.

وأكد المجلس، في بيان نقله موقع قناة «الحرة»، أن الأمم المتحدة تراقب أي محاولة من شأنها تقويض النتائج وضرب النهج الديمقراطي.

كما رحب بنتائج بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقب عمليات إعادة الفرز اليدوي الجزئية لمراكز الاقتراع والتي جاءت تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكتروني.

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وكرر المجلس إدانته محاولة الاغتيال التي وقعت في 7 نوفمبر 2021 ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتهديدات المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية وآخرين.

وأعرب عن أسفه «لاستخدام العنف لتسوية المظالم المتعلقة بالانتخابات»، داعيًا جميع الأحزاب السياسية إلى «اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل هذه المظالم».

ويتطلع أعضاء مجلس الأمن، بحسب البيان، إلى «تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة».

وفي 8 نوفمبر الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان، تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من أربعة آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر بطعون تقدمت بها أطراف خاسرة.

ووفق النتائج، حصد «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعدًا وفق النتائج الأولية، وبذلك ستكون له مجددًا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتًا طويلًا، فيما المفاوضات جارية حاليًا بين مختلف القوى السياسية.

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